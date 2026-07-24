Czas na murawę

Wiosną 2027 roku ma być gotowa podgrzewana murawa na stadionie przy ul. Agrykola. Miasto właśnie przekazało wykonawcy plac budowy.

- W najbliższych tygodniach rozpoczną się prace związane z przebudową płyty boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy naturalnej. Inwestycja obejmuje wykonanie systemów ogrzewania i nawadniania murawy oraz kompleksową odbudowę płyty boiska – informuje Biuro Prezydenta Elbląga.

Wykonawcą prac jest Dropservice Spółka Jawna Dariusz Dośpiał, Piotr Wypychowski. Będą kosztować 6,5 mln zł, z czego 2,4 mln zł do dofinansowanie zewnętrzne (po 1,2 mln od samorządu województwa i Ministerstwa Sportu i Turystyki). Podgrzewana murawa ma być gotowa wiosną 2027 roku, co oznacza, że do tego czasy piłkarze Olimpii będą grali ligowe mecze na boisku przy ul. Skrzydlatej.