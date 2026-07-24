Czas na murawę
Wiosną 2027 roku ma być gotowa podgrzewana murawa na stadionie przy ul. Agrykola. Miasto właśnie przekazało wykonawcy plac budowy.
- W najbliższych tygodniach rozpoczną się prace związane z przebudową płyty boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy naturalnej. Inwestycja obejmuje wykonanie systemów ogrzewania i nawadniania murawy oraz kompleksową odbudowę płyty boiska – informuje Biuro Prezydenta Elbląga.
Wykonawcą prac jest Dropservice Spółka Jawna Dariusz Dośpiał, Piotr Wypychowski. Będą kosztować 6,5 mln zł, z czego 2,4 mln zł do dofinansowanie zewnętrzne (po 1,2 mln od samorządu województwa i Ministerstwa Sportu i Turystyki). Podgrzewana murawa ma być gotowa wiosną 2027 roku, co oznacza, że do tego czasy piłkarze Olimpii będą grali ligowe mecze na boisku przy ul. Skrzydlatej.
- Przypominamy, że zgodnie z ustaleniami z zarządem klubu oraz przedstawicielami środowiska kibiców modernizacja stadionu przy ul. Agrykola jest realizowana etapowo. Obecnie rozpoczynające się prace stanowią pierwszy etap szerszego projektu modernizacji obiektu, którego celem jest poprawa jego funkcjonalności oraz dostosowanie stadionu do współczesnych standardów infrastruktury sportowej – informuje Biuro Prezydenta Elbląga.