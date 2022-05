Czas na quiz. Ach te widoki!

Zdjęcie z konkursu Fotka Miesiąca, autor: expert

W tych pięknych majowych okolicznościach przyrody zapraszamy Was do najnowszego quizu, w którym będzie liczyła się przede wszystkim Wasza spostrzegawczość. Zgadnijcie, jakie widoki przedstawiają zdjęcia lub z jakiego miejsca są one wykonane. Powodzenia!

Mamy nadzieję, że quiz zmotywuje Was do odkrycia przedstawionych przez nas widoków na nowo. Zamieściliśmy nie tylko fotki z Elbląga, ale i okolicznych miejscowości i liczymy na to, że każdy z Was będzie miał komplet punktów. Powodzenia! Nie zapomnijcie pochwalić się swoim wynikiem wśród znajomych na Facebooku. Aktualny quiz znajdziecie tutaj.

red.