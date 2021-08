Czas na quiz. Co pamiętasz z ostatnich wydarzeń?

Kolejny tydzień za nami, więc dzisiaj sprawdzimy Twoją wiedzę na temat spraw i wydarzeń, o których pisały lokalne media. Sprawdź, ile wiesz i pamiętasz. Powodzenia!

Co przedstawiają rzeźby, które powstają podczas Biennale Form Drewnianych? Jaką nazwę nosi jacht, który wkrótce wyruszy w podróż dookoła świata? Jak nazywa się elbląski lekkoatleta, który startował w finale mistrzostw świata w lekkiej atletyce do lat 20 w Kenii? To tylko niektóre z pytań, jakie dla Was przygotowaliśmy.

Nie są trudne, jeśli jesteście uważnymi Czytelnikami i chętnie śledzicie artykuły na portEl.pl Życzymy powodzenia, zachęcając do zabawy. Nie zapomnijcie podzielić się swoim wynikiem wśród znajomych na Facebooku.

Aktualny quiz znajdziecie tutaj.