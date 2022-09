Czas na quiz. Co Ty wiesz o nowej drodze wodnej

Tematyka najnowszego quizu jest oczywista - przekop Mierzei Wiślanej, który zostanie uroczyście otwarty 17 września. Zanim pojedziecie podziwiać tę inwestycję, sprawdźcie, ile o niej wiecie. Powodzenia!

W quizie pytamy m.in. o to, kto był wykonawcą przekopu, kto inwestorem. Jaką długość ma kanał przez Mierzeję Wiślaną, ile czasu trwała budowa. A także o wiele innych ciekawostek. Mamy nadzieję, że pytania nie okażą się trudne. Zapraszamy do zabawy i zachęcamy do podzielenia się swoim wynikiem wśród znajomych na Facebooku.

Powodzenia!

Aktualny quiz znajdziecie tutaj