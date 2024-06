Czas na quiz. Co wiesz o Dniach Elbląga

Od 21 do 23 czerwca trwają Dni Elbląga. W programie koncerty, strefa kibica, różnego rodzaju atrakcje dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Sprawdź, co wiesz o święcie miasta.

Pytamy m.in. o to, która to edycja Dni Elbląga, gdzie wcześniej się odbywały, jacy wykonawcy występują podczas tegorocznego święta miasta. Sprawdzamy również, co wiecie o towarzyszącym Dniom Elbląga wyścigach smoczych łodzi, a także o to, jaki zakład co roku elblążanie mogą z święta miasta zwiedzać.

Mamy nadzieję, że quiz nie okaże się trudny. Życzymy dobrej zabawy i powodzenia! Nie zapomnijcie pochwalić się swoim wynikiem wśród znajomych na Facebooku.

Aktualny quiz znajdziecie tutaj