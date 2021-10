Czas na quiz! Co wiesz o Ferdynandzie?

Kiedy Ferdynand Schichau budował swoje przemysłowe imperium, pewnie nie przewidywał, że zdominuje ono życie miasta na kilkanaście pokoleń. Sprawdzimy więc, co wiecie o człowieku, którego uważa się za twórcę przemysłowej potęgi ówczesnego Elbląga.

- Bezsprzecznie był to człowiek sukcesu, wzór społecznika. To właśnie w Elblągu powstał największy koncern metalowy, budujący statki, lokomotywy, pogłębiarki i wiele innych maszyn. To u nas, w Elblągu, była siedziba tego koncernu, były główne biura projektowe. Gdyby nie Schichau, [Elbląg] zostałby prowincjonalną mieścinką. – tak o bohaterze dzisiejszego quizu mówi Bartosz Skop, historyk z Elbląga w rozmowie z naszym dziennikarzem.

Zapytamy was właśnie o zagadnienia związane z Ferdynandem Schichauem, jego koncernem, rodziną i tym, co po nim pozostało.

