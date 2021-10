Czas na quiz. Co wiesz o Ryszardzie Rynkowskim?

Ryszard Rynkowski, fot. Anna Dembińska

Tak jak w każdą sobotę zapraszamy Was do rozwiązania quizu. Dzisiaj (9.10) swoje siedemdziesiąte urodziny obchodzi Ryszard Rynkowski, Honorowy Obywatel Elbląga. Sprawdź, co wiesz o jego życiu i karierze?

Ryszard Rynkowski to jeden z najbardziej znanych polskich wokalistów i kompozytorów. W sobotę (9.10) kończy siedemdziesiąt lat. Z tej okazji w naszym quizie możecie sprawdzić swoją wiedzę o tym z jednych Honorowych Obywateli Elbląga. Pytamy m.in. o to do, której z elbląskich szkół uczęszczał Ryszard Rynkowski, kiedy otrzymał honorowe obywatelstwo naszego miasta, w którym z polskich filmów zagrał? Życzymy dobrej zabawy i nie zapomnijcie podzielić się wynikiem quizu na Facebooku. Przejdź do rozwiązania quizu.

red.