Czas na quiz. Czerwcowy portEl

Fot. Anna Dawid, arch. portEl.pl

Jak w każdą sobotę zapraszamy do naszego quizu. Tym razem pytamy o to, co się działo i dzieje w mieście i regionie w tym czerwcu 2025 roku. Odpowiedzi można było znaleźć na łamach portElu.

12 pytań i 12 odpowiedzi. Ile będzie poprawnych? Sprawdź się w naszym quizie. Jeśli jesteś uważnym Czytelnikiem Elbląskiej Gazety Internetowej portEl.pl, masz szanse na dobry wynik! Przejdź do rozwiązania quizu.

red.