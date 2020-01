Czas na quiz: ile wiecie o człowieku, bez którego nie byłoby Galerii EL?

Był inicjatorem powstania obecnej Galerii El, którą przez lata tworzył z grupą zapalonych animatorów kultury, współzałożycielem i kierownikiem Klubu Młodej Inteligencji „Czerwona Oberża”, artystą, kolekcjonerem sztuki współczesnej. Gerard Jürgen Blum Kwiatkowski zmarł w 2015 r., ale to, co stworzył dalej trwa. Ile wiecie o tej ważnej dla Elbląga postaci?

Gerard Kwiatkowski był inicjatorem i kierownikiem Laboratorium Sztuki Galerii EL w latach 1961-74. Inicjator i kurator pięciu edycji Biennale Form Przestrzennych w latach 1965-1973, będących przeglądami i sympozjami sztuki poszukującej (neokonstruktywizm, konceptualizm, kino rozszerzone, performance).

"Organizowane co dwa lata Biennale Form Przestrzennych przez pięć edycji stawało się trybuną wystąpień czołówki polskiej awangardy, która w Elblągu zyskała niespotykaną nigdzie indziej wolność tworzenia, pomoc techniczną i materiałową" – słyszymy w filmie "Nie(d)oceniony robotnik sztuki", autorstwa Kariny Dzieweczyńskiej oraz Piotra Grdenia (prod. Fundacja Arton, Marika Kuźmicz), z którego korzystaliśmy podczas tworzenia quizu.

W 1974 roku wyjechał na stałe do Niemiec, gdzie realizował ideę "stacjonizmu" w sztuce, zakładając w różnych miejscach tzw. stacje sztuki (w klasztorze Cornberg, zamku Rittersheim, w Huenfeld, Fuldzie, Bad Hersfeld, Kleinsassen i innych). Od 1975 roku prowadził Wolną Akademię Sztuki w Huenfeld, a w 1990 roku otworzył Museum of Modern Art - z kolekcją o profilu międzynarodowym, skupiającą prace twórców o rodowodzie konstruktywistycznym. Zmarł w 2015 r.

Janusz Osterczuk, kierownik Wydziału Kultury Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w latach 1957-1961 r., wspomina w tym dokumencie takie słowa Gerarda Kwiatkowskiego: "Muzea i galeria to są cmentarzyska sztuki. A sztuka powinna być żywa i towarzyszyć człowiekowi na co dzień, tak, aby nie musiał szukać jej w galeriach i muzeach, powinna go otaczać".

Ile wiecie na temat Gerarda Kwiatkowskiego i jego działalności? Sprawdźcie to w naszym najnowszym quizie, który znajdziecie TUTAJ.