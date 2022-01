Czas na quiz! Jak tu kiedyś było

Dzisiaj ponownie cofamy się czasie, do Elbląga z dawnych lat. Sprawdzamy, ile wiecie na temat miejsc, które kiedyś w mieście lub jego okolicach istniały albo istnieją do dzisiaj ale pod inną nazwą lub uległy znacznym zmianom. Powodzenia!

Gdzie w Elblągu mieścił się Biały Dom i kto w nim mieszkał? Która ulica przed wojną nosiła nazwę Browarna? Przy jakiej ulicy mieściła się kawiarnia Ewa i bar As? To tylko niektóre z pytań, które dla Was przygotowaliśmy. Mamy nadzieję, że najnowszy quiz nie sprawi Wam trudności. Życzymy powodzenia i zachęcamy jak co tydzień do podzielenia się swoim wynikiem wśród znajomych na Facebooka.

Dodajmy, że pytania przygotował jeden z naszych Czytelników, uczestnik Wielkiego Testu Wiedzy o Elblągu.

