Czas na quiz! Kiedy to było?

(fot. Anna Dembińska)

Pamiętasz, kiedy to było? To pytanie pada często, gdy chcemy sobie odświeżyć dawne szczegóły z naszego życia. Dzisiaj zachęcamy do zabawy w ćwiczenie pamięci na temat wydarzeń czy charakterystycznych miejsc Elbląga. Powodzenia!

To quiz dla miłośników dat. Pytamy w nim m.in. o to, kiedy powstały charakterystyczne elbląskie budowle - poczty głównej czy szpitala miejskiego. Kiedy Elbląg uzyskał kolejowe połączenie z Olsztynem? W którym roku odbyły się pierwsze juwenalia? Mamy nadzieję, że quiz nie okaże się trudny. Życzymy udanej zabawy i zachęcamy do pochwalenia się swoich wynikiem wśród znajomych na Facebooku. Aktualny quiz znajdziecie tutaj

.