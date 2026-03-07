UWAGA!

Czas na quiz. Kobieca strona Elbląga

 Elbląg, Czas na quiz. Kobieca strona Elbląga
(fot. Anna Dembińska, archiwum portEl.pl)

Z okazji Dnia Kobiet postanowiliśmy sprawdzić, czy rozpoznajecie Elblążanki znane z działalności publicznej w naszym mieście. Przy rozwiązywaniu quizu przyda się znajomość naszego działu "Who is Who". Powodzenia!

12 zdjęć, 12 postaci i 12 pytań, z czego znane są panie uwidocznione na fotkach. Mamy nadzieję, że pytania nie sprawią Wam trudności i będziecie się dobrze bawić przy rozwiązaniu quizu.

Wszystkim paniom, nie tylko tym ze zdjęć, życzymy z okazji Dnia Kobiet spełnienia marzeń, a Czytelnikom powodzenia! Nie zapomnijcie pochwalić się swoim wynikiem wśród znajomych na Facebooku.

 

Aktualny quiz znajdziecie tutaj.


