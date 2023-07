Czas na quiz. Lato w mieście

Fot. Anna Dembińska, arch. portEl.pl

Co się działo, co będzie się działo i co zazwyczaj dzieje się latem w Elblągu? O tym jest nasz kolejny quiz.

Jak upływają wakacje w Elblągu? Jakie są charakterystyczne dla tego okresu wydarzenia w naszym mieście? Co robią elblążanie w upalne dni w tym roku? Zapraszamy na wakacyjny quiz. Jak zawsze zachęcamy do podzielenia się wynikami w komentarzach i na Facebooku. Przejdź do rozwiązania quizu.

red.