Czas na quiz. O elbląskich nekropoliach

Przed nami czas pełen zadumy, wspomnień, pamięci o bliskich i znajomych, których już nie ma z nami. Dlatego najnowszy quiz poświęcamy elbląskim cmentarzom. Sprawdź, ile o nich wiesz.

Ile było w Elblągu cmentarzy przed wojną? Ile jest teraz, ale komunalnych? Gdzie mieściły się dawne nekropolie, co w ich miejscu się teraz znajduje? To tylko niektóre z pytań, które dla Was przygotowaliśmy.

Mamy nadzieję, że nie okażą się trudne. Życzymy powodzenia, nie zapomnijcie pochwalić się swoim wynikiem wśród znajomych na Facebooku.

