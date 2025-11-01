UWAGA!

Czas na quiz. O elbląskich nekropoliach

(fot. Mikołaj Sobczak, archiwum portEl.pl)

Przed nami czas pełen zadumy, wspomnień, pamięci o bliskich i znajomych, których już nie ma z nami. Dlatego najnowszy quiz poświęcamy elbląskim cmentarzom. Sprawdź, ile o nich wiesz.

Ile było w Elblągu cmentarzy przed wojną? Ile jest teraz, ale komunalnych? Gdzie mieściły się dawne nekropolie, co w ich miejscu się teraz znajduje? To tylko niektóre z pytań, które dla Was przygotowaliśmy.

Mamy nadzieję, że nie okażą się trudne. Życzymy powodzenia, nie zapomnijcie pochwalić się swoim wynikiem wśród znajomych na Facebooku.

 

Aktualny quiz znajdziecie tutaj.

 

red.

