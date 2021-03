Czas na quiz. Różności

W tym tygodniu trzeba się wykazać szeroką wiedzą o Elblągu i nie tylko. Zapytamy o sprawy sportowe, historyczne, wyjdziemy poza granice naszego miasta. Czasem będzie łatwo, czasem trochę trudniej. Zapraszamy do zabawy.

Co przedstawiają fotografie? Jakie są kluby sportowe w Elblągu? To tylko niektóre pytania w naszym cotygodniowym quizie. Trzeba będzie rozpoznać markę radiowozu (i to nie tego współczesnego), przypomnieć sobie historię Bażantarni, a także sprawdzić, gdzie leży Elbing?

Życzymy dobrej zabawy, i zachęcamy do podzielenia się swoim wynikiem na Facebooku.

