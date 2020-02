Czas na quiz. Wszystko z literą D.

Tym razem pytamy Was o to, co związane jest z szóstą literą alfabetu polskiego. Pytania dotyczą historii, gospodarki, sportu i kultury Elbląga. Jak dużo wiecie na temat swojego miasta? Ile znacie ciekawostek na jego temat? Sprawdźcie to.

Gdzie można oglądać formę przestrzenną Zbigniewa Dłubaka? Jaką nazwę nosił park Dolinka? Na jakiej pozycji gra Cezary Demianiuk? Jaką nazwę nosiło kiedyś jezioro Druzno? Odpowiedzi na te i więcej pytań znajdziecie w naszym najnowszym quizie. Znajdziecie go TUTAJ. Zapraszamy do zabawy!

red.