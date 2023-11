Czas na quiz... ze starówką

Fot. Natalia Stopel

Motywem przewodnim quizu tego tygodnia będzie najstarsza część Elbląga. Sięgniemy do historii i do tego, co jest teraz.

Jak zawsze mamy dla Was 12 pytań, które tym razem będą dotyczyły elbląskiej starówki. Jak dobrze znasz historię Elbląga, jak dobrze orientujesz się w tym, co dzieje się w tej części miasta współcześnie? Zapraszamy do sprawdzenia. Pytaniom będą towarzyszyły fotografie naszej praktykantki Natalii, uczennicy ZSG. Tradycyjnie zapraszamy do podzielenia się wynikami w komentarzach i na Facebooku. Przejdź do rozwiązania quizu.

red.