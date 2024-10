Czas na zmianę czasu

Stopniowo robi się coraz zimniej i coraz ciemniej, nadeszło też nieubłagane: w nocy z 26 na 27 października zmieniamy czas na zimowy.

Jeśli chcemy podejść do zmiany czasu bardzo formalnie, to żeby zrobić to na starych zegarkach, które same tego za nas nie zrobią, musimy uzbroić się w cierpliwość, bo przestawiamy wskazówki w niedzielę z 3 na 2 w nocy. Z drugiej strony dzięki tej zmianie mamy dodatkową godzinę snu. Kolejna zmiana i tym razem sen krótszy o godzinę czeka nas przy zmianie czasu na letni, 30 marca 2025.

"Zmiany czasu dokonywane są na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów wydawanego co pięć lat dla kolejnych pięciu lat, po ogłoszeniu przez Komisję Europejską komunikatu w tej sprawie. Chodzi o podanie do publicznej wiadomości konkretnych dat rozpoczynających i kończących czas letni w Polsce" – czytamy na stronach rządowych.