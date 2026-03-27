Część Rawskiej bez wody

EPWiK Sp. z o.o. informuje, że w związku z planowanymi pracami prowadzonymi na sieci wodociągowej 31.03.2026 (wtorek) pozbawieni dostawy wody będą odbiorcy m. Elbląg:

- ul. Rawska od nr 18 (poprzez wszystkie adresy tj. 18a, 18b, 18c itd.) do nr 20 włącznie. Przewidywany czas pracy w godz. 8.00 - 16.00 (może ulec skróceniu lub wydłużeniu – w drugim przypadku EPWiK dostarczy wodę beczkowozem). W wyniku prowadzonych prac może wystąpić okresowe pogorszenie parametrów wody. W przypadku wystąpienia takiego zjawiska prosimy informować Pogotowie Techniczne - tel.994. Za wszelkie utrudnienia w dostawie wody EPWiK Sp. z o.o. przeprasza.

k-k Pogot.Techn. Robert Danielewicz