Cztery godziny śluzowania

Kapitanat Portu Nowy Świat nie zmienia w tym sezonie godzin śluzowania. Wszyscy, którzy chcieliby popłynąć przez przekop Mierzei Wiślanej, muszą pamiętać, że można to zrobić tylko w określonych porach dnia. Od otwarcia kanału śluzowano nim 824 jednostki, większość to jachty i żaglówki.

Kapitanat Portu Nowy Świat wydał komunikat na ten sezon o godzinach śluzowania na przekopie przez Mierzeję Wiślaną.

- Wejścia do śluzy z Zatoki Gdańskiej: od 8.30 do 9.30 oraz od 13.30 do 14.30. Wejścia do śluzy z Zalewu Wiślanego: od 11 do 12 oraz od 16 do 17 - czytamy w nim między innymi.

Przypomnijmy, że na obszarze Portu Nowy Świat żeglować można tylko przy użyciu silnika. Na tym terenie nie wolno żeglować na skuterach wodnych, uprawiać narciarstwa wodnego oraz holowania spadochroniarza czy statku powietrznego, nie wolno pływać na desce z żaglem, deskach SUP, uprawiać kitesurfingu. Zabronione jest też uprawianie sportu i rekreacji jednostkami rozwijającymi duże prędkości. Ba, nie wolno na terenie portu się kąpać ani łowić ryb.

Godziny śluzowania pozostają identyczne, jak w ubiegłym sezonie. - Godziny śluzowania jednostek w sezonie 2023 nie uległy zmianie. Harmonogram jest taki sam, jak w zeszłym roku, nie było żadnych zmian w przepisach portowych dotyczących Portu Nowy Świat. W tegorocznym komunikacie kapitanatu Portu Nowy Świat doprecyzowano „godziny wejścia do śluzy”, a nie całą sekwencję śluzowania. Sekwencja śluzowania obejmuje wejście do śluzy, śluzowanie, otwarcie i zamkniecie bram, otwarcie i zamknięcie mostów, przekierowanie ruchu kołowego oraz cumowanie i odcumowanie jednostek. Sekwencja śluzowania wskazana w przepisach wynosi niezmiennie 2 godziny, a godziny wskazane w komunikacie KPNŚ to czas, który jest przeznaczony dla jednostek wyłącznie na wejście do śluzy i zacumowanie – wyjaśnia Magdalena Kierzkowska, rzecznik prasowy Urzędu Morskiego w Gdyni.

Od 18 września 2022 roku do 28 maja tego roku prześluzowano 824 jednostki.

- Były to jednostki: rekreacyjne 497, rybackie 6, państwowe 84, komercyjne 237. Obce bandery jednostek przechodzących przez śluzę Portu Nowy Świat, to: szwedzka (4), norweska (4), francuska (3), niemiecka (6) - informuje Magdalena Kierzkowska, rzecznik prasowy Urzędu Morskiego w Gdyni.