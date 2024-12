Czy kandydat Koalicji przyjedzie do Elbląga?

"Za wcześnie jeszcze mówić o harmonogramie", "podejmiemy starania", "oczywiste jest, że musi być" – odpowiadają działacze Koalicji Obywatelskiej na tytułowe pytanie. Dziś (2 grudnia) zapraszali na nadchodzącą konwencję KO z udziałem Rafała Trzaskowskiego, która odbędzie się w Gliwicach w najbliższą sobotę.

- Za wcześnie jeszcze mówić o harmonogramie, bo przypomnę, że wybory, kampania wyborcza nie jest jeszcze oficjalnie ogłoszona, niemniej jednak podejmiemy starania, aby taka wizyta Rafała Trzaskowskiego tutaj w Elblągu się odbyła. To będzie także wizyta symboliczna, bo nie muszę dodawać, jak wielkie problemy samorząd Elbląga miał we współpracy z poprzednim rządem, który szantażem chciał zmusić do oddania m. in. elbląskiego portu w ręce państwa – stwierdził wicewojewoda warmińsko-mazurki Mateusz Szauer. Zapewniał przy okazji, że inwestycje związane z portem i torem wodnym są i będą realizowane.

- Na ostatnim klubie Koalicji Obywatelskiej w Sejmie mieliśmy spotkanie z Rafałem Trzaskowskim i on mówił, że w poprzednich wyborach miał tylko dwa miesiące, a teraz chce być wszędzie. Dla nas jako parlamentarzystów okręgu warmińsko-mazurskiego to jest oczywiste, że musi być zarówno w Olsztynie, w Elblągu, jak i w Ełku, ale również w miastach i miasteczkach – stwierdziła posłanka Katarzyna Królak. - Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że "Trzaska" nie będzie w Elblągu - dodała.

Celem dzisiejszej konferencji było zaproszenie na konwencję PO, która odbędzie się 7 grudnia.

- To jest taki czas, że zaczyna się kampania wyborcza, chcielibyśmy wspólnie z państwem, z mieszkańcami naszego okręgu w tej konwencji uczestniczyć – mówiła Katarzyna Królak. Zapraszała do udziału w konwencji w Gliwicach 7 grudnia, podkreślając, że można zapisać się poprzez stronę w internecie lub telefonicznie.

- Nie trzeba nikomu mówić, jak ważne są te wybory w 2025 - mówił Mateusz Szauer, - Aby skutecznie realizować program wyborczy koalicji 15 października, musimy mieć prezydenta, który nie jest hamulcowym, a który sprzyja rządzącej koalicji i wspólnie realizuje nasz program – przekonywał.

- To Rafał Trzaskowski podpisze bardzo ważne zmiany w sądownictwie, to Rafał Trzaskowski podpisze ustawę o związkach partnerskich, to Rafał Trzaskowski zatrzyma bestialskie prawo w sprawie aborcji - wyliczał Tomasz Budziński, radny Rady Miejskiej w Elblągu.

Oficjalny start prezydenckiej kampanii wyborczej w Polsce ma nastąpić 8 stycznia 2025 r., same wybory odbędą się w maju.