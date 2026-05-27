Czyja to zguba?

26 maja na ul. Żeglarskiej w Elblągu znaleziono kota. Szukamy właściciela.

We wtorek (26 maja) nasza dziennikarka znalazła kota na ul. Żeglarskiej. Z informacji otrzymanych od mieszkańców osiedla wiemy, że zwierzak spędził ponad 8 godzin wciśnięty za transformator przy bloku. Kot jest dorosły, oswojony, łagodny, ewidentnie był kotem domowym - podwórkiem był przerażony. Kot nie ma czipa. Trafił pod opiekę OTOZ Animals w Elblągu. Tam czeka na swojego właściciela.

Telefon do schroniska: 55 234 16 46.