Czynszowy blok-bliźniak już czeka na mieszkańców

Powstała kolejna czynszówka przy ulicy Wiejskiej, zrealizowana przez Elbląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Temu poświęcona była dzisiejsza (13 sierpnia) konferencja prasowa na terenie inwestycji. Wkrótce więcej zdjęć.

Nowy budynek, który stanął przy Wiejskiej, jest identyczny jak ten, który wybudowano w zeszłym roku. Jest tam 60 mieszkań o powierzchni od 42 do 62 m kw. Każdy lokal ma piwnicę, przydzielone miejsce postojowe, w budynku są też wózkownie. Dwa mieszkania o powierzchni 62,68 zostały przystosowane dla osób z niepełnosprawnością. Na terenie inwestycji jest też plac zabaw z urządzeniami i małą architekturą. Nowo powstałe osiedle ma monitoring. W przyszłym roku przy inwestycji planowane jest m. in. przeprowadzenie dodatkowych nasadzeń.

Prezydent Elbląga podczas briefingu mówił m.in. o wysokości czynszu w nowych blokach.

- W jednym (tym nowym – red.) 15 zł za m kw., w drugim 14 zł za m kw., to jest dużo taniej niż budowane w podobnych formułach mieszkalnictwo w kraju – mówił. - Ważny element to fotowoltaika, części wspólne są zasilane z fotowoltaiki – zaznaczył Michał Missan. Zapowiedział, że miasto wraz z ETBS-em chce realizować kolejne projekty, szczegóły jednak padną w przyszłości.

- W sierpniu (konkretnie od 20 dnia miesiąca – red.) będziemy ten budynek zasiedlać - mówiła Agnieszka Nowińska, prezes zarządu ETBS. Dziękowała za współpracę na linii inwestor-wykonawca.

Fot. Anna Dembińska

- Jako rodowita elblążanka i osoba, która wychowała się na tej dzielnicy, pamiętam to miejsce, pamiętam, jak ono wyglądało, pamiętam też dokładnie, jak wyglądało to miejsce jeszcze przed rozpoczęciem tego pierwszego budynku. Teraz mamy całkiem inny obraz, dwa nowoczesne budynki z pełnym zagospodarowaniem, z infrastrukturą - mówiła Anna Szymczak, prezes zarządu Iławskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego, wykonawcy budynków. Przekazała prezydentowi Elbląga symboliczne klucze do nowego budynku.

Zainteresowanie czynszówkami według realizatorów projektu jest spore.

- W budynku, który jest oddawany do użytkowania, mamy w tej chwili przynajmniej 20-osobową listę rezerwową - podkreślała jeszcze podczas briefingu Agnieszka Nowińska.

Warto zaznaczyć, że po 15 latach będzie możliwość wykupu mieszkań, a wartość wykupu to wartość lokalu wyceniona przez rzeczoznawcę majątkowego minus koszty partycypacji. Dodajmy, że grunt pod budynki miasto przekazało nieodpłatnie. Nowe mieszkania weszły też w program dopłat do czynszu, tzw. "Mieszkanie na Start".

Wstępny koszt budowy nowego budynku wyniósł ok. 19 mln 268 tys. zł, w tym ok. 566 tys. zł stanowi wartość gruntu. Na realizację zadania z Funduszu Dopłat i Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa przyznano grant w wysokości 8 mln 897 tys. zł (w przypadku poprzedniego budynku koszt wyniósł ok. 20 mln 581 tys. zł, w tym. ok. 870 tys. zł. to wartość gruntu, grant na realizację wynosił ok. 8 mln 472 tys. zł). Pozostałą część obu zadań sfinansowano z uzyskanych od najemców partycypacji oraz preferencyjnego kredytu otrzymanego z Banku Gospodarstwa Krajowego.