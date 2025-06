Czytelnicy: Trzeba coś zrobić z tym boiskiem

Po zgłoszeniu tej sprawy przez mieszkańców postanowiliśmy wybrać się na boisko. Rzeczywiście, w przeciwieństwie do innych boisk w tym miejscu, na jednym z nich woda po deszczu się zatrzymuje i zostają kałuże. Zwróciliśmy się z pytaniami, czy istnieje możliwość wyeliminowania tego problemu, czy zostaną podjęte stosowane działania w tej sprawie, czy wykonanie ewentualnych prac zostanie wykonane w ramach gwarancji (prace były wykonane w zeszłym roku), a jeśli nie to jakie koszty prac wchodzą w grę. Spytaliśmy też, czy są zaplanowane prace konserwacyjne jeśli chodzi o pozostałe obiekty przy parku?

Na część naszych pytań odpowiedziała Natalia Szrama, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

- Boiska przy Parku Modrzewie, które oddano do użytku w 2014 roku, uległy znacznemu zużyciu po wielu latach intensywnej eksploatacji oraz działaniu licznych czynników zewnętrznych, takich jak zmienne warunki atmosferyczne (promieniowanie UV, zmiany temperatury), wilgoć spowodowana zacienieniem przez okoliczne drzewa oraz procesy gnilne liści. Objawiało się to przede wszystkim oddzielaniem się górnej warstwy (granulatu) od podłoża, powstawaniem pęknięć i ubytków. W związku z powyższym zaistniała konieczność wykonania napraw - czytamy w odpowiedzi na nasze pytania.

Jak wskazuje Natalia Szrama, aby poprawić trwałość i estetykę nawierzchni, zdecydowano się na wykonanie "warstwy natryskowej szczepnej" na całej powierzchni boiska.

- Rozwiązanie to skutecznie zabezpiecza nawierzchnię przed dalszą degradacją. Należy jednak zaznaczyć, że zastosowana technologia ogranicza przepuszczalność wody, co może skutkować okresowym tworzeniem się kałuż po intensywnych opadach. Dołożymy wszelkich starań, aby w możliwie najkrótszym czasie rozwiązać powstałe niedogodności i zapewnić użytkownikom bezpieczne i funkcjonalne warunki do uprawiania sportu - podkreśla zastępca dyrektora MOSiR-u.