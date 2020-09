Czytelniczka: Tak wygląda park po zabawie młodzieży

- Tak wygląda okolica ramp, gdzie dzieciaki jeżdżą na deskach i hulajnogach. Taki obrazek to typowy widok w tym miejscu - pisze nasza Czytelniczka, która w środę (2.09) przesłała nam zdjęcia wykonane w Parku im. Generała Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego. Zobacz zdjęcia.

- Przesyłam zdjęcia z parku przy ul. Mickiewicza, jestem przekonana, że czytelnicy będą mieli wiele do powiedzenia na ten temat. Tak wygląda okolica ramp, gdzie dzieciaki jeżdżą na deskach i hulajnogach. Taki obrazek to typowy widok w tym miejscu. Najwyższa pora coś zmienić - pisze w liście do naszej redakcji Czytelniczka.

Zdjęcia wykonała w Parku im. Generała Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego w środę rano. Jak twierdzi, kilka dni temu spacerowała tam około godz. 17 i "było jeszcze gorzej".

- Nie potrafię powiedzieć, czy codziennie rano wygląda to identycznie. Jednak na pewno jest z tym problem. Dzieciaki są po prostu zmęczone, biorą napój i rzucają gdzie popadnie puste butelki. Mam taki apel do rodziców i "sportowców", żeby zwracali uwagę na otoczenie i dbali o nie, bo w parku bawi się dużo maluszków i jest to miejsce ogólnie zadbane. Kilka razy w tygodniu jestem w tym parku i zawsze widok jest podobny. Miałam jednak nadzieję, że oni to zbierają po skończeniu zabawy, dzisiaj się okazało, że jednak nie - pisze kobieta.