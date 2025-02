Czytelnik: to regulamin mało przyjazny klientowi

- Jazdy próbne na placu manewrowym elbląskiego WORD można wykupić pod warunkiem, że ustali się najpierw termin egzaminu w tym ośrodku. Na kategorię C+E, która nie jest tak popularna jak kategoria B, nie ma dużego wyboru terminów. Są one może góra trzy w miesiącu i można wybrać termin z wyprzedzeniem tygodnia, dwóch, najdalej trzech. Takie podejście do klienta wydaje mi się dość niesprawiedliwe. Dlaczego trzeba od razu deklarować termin egzaminu? Może będę chciał raz jeszcze wykupić jazdy próbne? – mówi nasz Czytelnik. WORD wyjaśnia, że taki ma regulamin, a jazdy próbne nie są obowiązkowe.

Nasz Czytelnik ukończył kurs prawa jazdy kategorii C+E, uprawniający do prowadzenia samochodów ciężarowych z naczepą. Mężczyzna planował wykupić dodatkowo jazdy próbne na placu manewrowym elbląskiego WORD.

– W biurze poinformowano mnie, że warunkiem wykupienia takich jazd jest ustalenie u nich terminu egzaminu. Na kategorię C+E, która nie jest tak popularna jak kategoria B, nie ma dużego wyboru terminów. Są one może góra trzy w miesiącu i można wybrać termin z wyprzedzeniem tygodnia, dwóch, najdalej trzech. Takie podejście do klienta wydaje mi się dość niesprawiedliwe. Mówię tu o spełnieniu warunku ustalenia terminu egzaminu – mówi nasz Czytelnik.

Dlaczego niesprawiedliwe? Mężczyzna wyjaśnia, że nie wie, czy po wykupienia pierwszych jazd próbnych będzie czuł się na tyle dobrze przygotowany do egzaminu, że nie będą potrzebne kolejne.

– Może będę chciał wykupić jeszcze jedną serię jazd próbnych? Przecież tego nie wiem, a muszę już mieć wyznaczony termin egzaminu i za niego zapłacić. A te terminy są krótkie w elbląskim WORD. Chciałbym się dobrze przygotować, aby zdać i nie podchodzić do egzaminu ponownie, bo to przecież kosztuje. W WORD poinformowano mnie, że taki mają regulamin jazd próbnych i już. To regulamin mało przyjazny klientowi. Może powinni go zmienić i być bardziej elastyczni względem klienta? – pyta nasz Czytelnik.

O obowiązujące zasady korzystania z jazd próbnych zapytaliśmy w WORD. Nam również odpisano, że po prostu taki jest regulamin, a korzystanie z tej oferty nie jest przecież obowiązkowe.

- Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu korzystanie z jazd próbnych uregulował Zarządzeniem Nr 11/2023 z 2 sierpnia 2023 r. Postępujemy zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie. Korzystanie z jazdy próbnej nie ma na celu szkolenia kandydatów na kierowców ale eliminację stresu egzaminacyjnego oraz zapoznanie się z pojazdami egzaminacyjnymi i infrastrukturą WORD. Warunkiem odbycia jazdy próbnej na naszym pojeździe jest ukończone szkolenie i ustalony termin egzaminu. Jazda próbna nie jest obowiązkowa. Osoba korzystająca z tej propozycji ma obowiązek przedłożyć karty zgłoszenia zał. nr 1 do Regulaminu – czytamy w odpowiedzi przesłanej naszej redakcji przez WORD.

Ze strony internetowej WORD dowiadujemy się, że ta zasada obowiązuje przy wszystkich kategoriach.

- Z oferty mogą korzystać wyłącznie osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie kat. B, B+E, T, C, C+E i oczekują na egzamin (wyznaczony termin egzaminu w WORD w Elblągu) – czytamy na stronie WORD w zakładce "jazdy próbne".