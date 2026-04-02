Czytelnik: w mieszkaniach wdychamy spaliny z parkujących aut

 Elbląg, Czytelnik: w mieszkaniach wdychamy spaliny z parkujących aut
fot. Czytelnik

- Chciałbym poruszyć problem parkowania pojazdów w rejonie ul. Saperów 16, bezpośrednio pod oknami mieszkańców kamienicy. Teren ten znajduje się w strefie zamieszkania, bez wyznaczonych miejsc parkingowych. Pomimo tego oraz pomimo umieszczenia przez wspólnotę mieszkaniową tablic informacyjnych o zakazie parkowania, codziennie dochodzi do licznych naruszeń przepisów – piszą w liście do naszej redakcji Czytelnicy. Lokatorzy budynku przy ul. Saperów 16 zgłaszali sprawę policji, ta zapewnia, że interweniowała już wiele razy.

Sytuacja powtarza się codziennie, w dni robocze, kiedy czynne są Starostwo Powiatowe oraz Powiatowy Urząd Pracy. Obydwie te instytucje obsługują mieszkańców.

- Pojazdy pozostawiane są w sposób całkowicie dowolny, co powoduje uciążliwości dla mieszkańców, w tym hałas, emisję spalin oraz ograniczenie komfortu korzystania z przestrzeni bezpośrednio przy budynku. Jednocześnie należy podkreślić, że Starostwo Powiatowe dysponuje własnym, niemałym parkingiem zlokalizowanym po drugiej stronie budynku - alarmują Czytelnicy.

W weekendy, jak zauważają mieszkańcy, problem praktycznie nie występuje.

- Zgłoszenia w tej sprawie były wielokrotnie dokonywane za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa – przynajmniej kilkanaście razy. Auta często stoją z włączonymi silnikami pod samymi oknami, a my spaliny wdychamy w mieszkaniach. Nie mamy żadnych możliwości jako Wspólnota w walce z tym łamaniem przepisów – żalą się lokatorzy budynku przy ul. Saperów 16.

Policjanci potwierdzają, że sprawa parkowania pojazdów w tym miejscu jest im znana i zapewniają, że podejmowane były przy ul. Saperów 16 interwencje.

- Policjanci wielokrotnie podejmowali tam czynności związane z wykroczeniem nieprawidłowego postoju. W ciągu ok. 2 lat odnotowano tam 26 przypadków niewłaściwego parkowania. W 4 przypadkach zakończyły się one mandatem w 22 pouczeniem, gdyż było to jednorazowe popełnienie wykroczenia. Kwestie parkowania warto spróbować rozwiązać na poziomie zarządcy terenu czy to poprzez dodatkowe oznakowanie lub tzw. blokady parkingowe – czytamy w mailu przesłanym nam przez nadkom. Krzysztofa Nowackiego, oficera prasowego KMP w Elblągu


A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • Pierwsi mieszkańcy co pod swoim domem akurat nie parkują chciałbym to ujrzeć po godzinach pracy urzędów.
  • Parkowanie pod ZUS na ul. Mazurskiej rownież ani Policji nie przeszkadza ani Straży miejskiej. Trawniki zdewastowane, ,auta zasłaniają widoczność ale co tam
  • UUu normalka i hałasy to też element wygody. Niebawem do sypialni beda wjeżdzać albo spać w garazu/aucie. Przykład. Bloki z garażami parterowymi: na dół wjeżdza kolo a spaliny wlatują w okno parterów - super pomyślunek :-D chyba że tam mieszkają osoby z autami to tolerują spaliny bo są i tacy fetyszyści. hałasy i strzelanie z tłumików gaźników na parkingach to chora moda :) biały jaguar do lata na wolce po miescie, ten to się popisuje... swoim traktorem i mysli że szpanuje heh to nie F1 tor, to miejska droga nikt nie chce takiego 'szapnu' słyszec. Normalne auta w miescie to cicho jeżdza i to jest klasa.
  • Jeszcze fajny pomysły mają ci od aut. Rozumiem, mało miejsca na parking ale ci to zniszacza sobie trawnik, chodniki, wjadą na ściezki rowerowe i chodnik aby tylko swojego grata zaparkowac.. jak się nie ma miejsca to się słonai w domu nie trzyma! albo mieszka za miastem. Kupcie wiecej aut i róbice parkingu pietrowe; ) bravo. bałagan wm ieście od lat.
  • A gdzie mają ludzie parkować!!! Terenu dużo to i parkują i te znaki postawione przez wspólnoty to se wsadzić można w... !!! W całym mieście ludzie wdychają spaliny, na większości ulic są te same problemy i co ?!! Przestańcie wyglądać przez te okna i zajmijcie się czymś pożytecznym!!!!
    Mieszkaniec Elbląga(2026-04-02)
  • Czyli Saperów 16 jest prywatną kamienicą z księgą wieczystą i przylegającym tam terenem. Wtedy te znaki wskazują na kompletny zakaz zatrzymywania się i groźbę lawety. A oni zalewają MObywatela donosami. Plus Policję.
  • Chwila chwila. Mieszkańcom przeszkadza tylko w godzinach otwarcia urzędów... Biorąc pod uwagę fakt iż przeciętny człowiek w wieku od od 20/25 lat do 65 lat w tych godzinach jest w pracy, a więc kto nie jest w pracy z tych mieszkancow??? No więc znowu emerytom wszystko przeszkadza. Hałas, spaliny, to nie tak tamto nie tak. Ludzie opanujcie się nikt wam nie każe mieszkać w mieście.
  • "Policjanci potwierdzają i zapewniają, że podejmowane były interwencje" - w przypadku trasy Sąd - BP Płk Dąbka - Robotnicza Shell, Ogrody, Modrzewina, Ogólna, Rynek Targowisko MIejskie - jakoś nadal becelowo jeżdzą małolaty na mootorach i autami się czasem ścigają a policja chyba wcale ich nie karze za bezcelową jazdą i terroryzm mieszkańców. Echo idzie straszne pomiedzy blokami na Robotniczej/Płk Dąbka ale póki mieszkńacy nie napisza petycji do UM i Policji to nic nie zrobi miasto. Moze blokada ulicy? :-D strajki hehe
  • Tak to napisano jakby po złości na zapalonym silniku te samochody stały cały boży dzień. Na wieś się przeprowadzić i po problemie. Tam będziecie kablować na smród z polnego rozlewania gnojowicy.
  • Codziennie tam parkuje kilkanaście samochodów, a policja wystawiła 4 mandaty w ciągu 2 lat. Brawo!
  • Kiedyś ludzie życie oddawali za ojczyznę a teraz takim przeszkadzają spaliny zgłaszając to do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.. Wyprowadzić się do lasu a nie mieszkać w dużym mieście.
  • Nie szanuję motocyklistów i kierujących tymi pierdzącymi samochodzikami, jeżdżący po mieście bez celu, tylko dla przeszkadzania hałasem mieszkańcom.
Reklama
 