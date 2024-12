Dachował po policyjnym pościgu

fot. Anna Dembińska

Dziś (23 grudnia) na ul. Radomskiej doszło do dachowania volkswagena, którym podróżowały dwie osoby. Zostały one przetransportowane do szpitala. Wcześniej kierowca nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Zobacz zdjęcia.

Do dachowania doszło około godz. 20. Na miejsce zdarzenia udała się policja, straż pożarna oraz Zespół Ratownictwa Medycznego. - Mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli, w związku z czym kolejne patrole zostały postawione na nogi. Pościg zakończył się na ul. Radomskiej, w kierunku Bielnika. Najprawdopodobniej kierowca stracił panowanie nad pojazdem na zakręcie, ominął drzewo, dachował i wpadł do rowu. W pojeździe znajdowały się dwie osoby, kierujący i pasażerka, oboje zostali przewiezieni do szpitala. 28-letni mężczyzna nie posiadał uprawień i to prawdopodobnie było przyczyną nie zatrzymania się do kontroli - relacjonował pracujący na miejscu zdarzenia policjant.

red.