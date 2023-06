Dachowanie na S7. W szpitalu 11-letnie dziecko

fot. KMP w Elblągu

We wtorek (27 czerwca) około godziny 11 doszło do wypadku drogowego na drodze ekspresowej S7. 11-letnie dziecko trafiło do szpitala.

Do zdarzenia doszło na drodze S7 w kierunku Gdańska na wysokości Bogaczewa. Kierująca hyundaiem 39-letnia kobieta straciła panowanie nad autem. Samochód uderzył w barierki, a następnie dachował. Razem z kobietą, autem podróżowała trójka dzieci. 11-letnie dziecko doznało największych obrażeń. Na miejsce zdarzenia wysłany został śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Na czas lądowania droga była całkowicie zablokowana w obydwu kierunkach jazdy. Zorganizowane zostały objazdy tzw. starą siódemką. Utrudnienia w ruchu potrwają do zakończenia prac przez służby.



msob