Dachowanie na S7

Dziś (16 sierpnia) około godziny 16 doszło do wypadku na drodze S7 w kierunku Gdańska w pobliżu miejscowości Majki. Samochód osobowy wypadł z drogi i dachował. Droga była całkowicie zablokowana przez około pół godziny. Zobacz zdjęcia.

Do wypadku doszło tuż przed zjazdem z drogi S7 na węźle Pasłęk Południe. Honda CR-V z niewiadomych przyczyn zjechała z lewego pasa na pas zieleni i dachując wypadła z drogi do rowu. Autem podróżowały dwie starsze osoby. Mężczyżnie szczęśliwie nic się nie stało. Kobieta trafiła do szpitala z podejrzeniem urazu kręgosłupa. Przez około pół godziny droga była nieprzejezdna.

Jadąc na miejsce zdarzenia zaobserwowaliśmy samochody próbujące uniknąć korka cofając w stronę najbliższego zjazdu pasem awaryjnym. Przypominamy, że takie zachowanie jest niedozwolone. Zgodnie z artykułem 23 prawa o ruchu drogowym "zabrania się cofania pojazdem w tunelu, na moście, wiadukcie, autostradzie lub drodze ekspresowej".