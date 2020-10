Dachowanie opla na berlince

fot.Michał Skroboszewski

Dziś (4 października) około godz. 11 na drodze S22 w kierunku Braniewa doszło do dachowania opla. 41-letni kierowca opuścił pojazd o własnych siłach. Z ogólnymi obrażeniami pogotowie zabrało go do szpitala. Zobacz zdjęcia.

Ze wstępnych ustaleń policji 41-letni kierowca opla na mokrej nawierzchni stracił panowanie nad pojazdem, wpadł w poślizg, zjechał z drogi gdzie auto dachowało. Osoby przejeżdżające obok powiadomiły służby ratownicze. Kierowca opla opuścił pojazd o własnych siłach, chwilę później trafił pod opiekę ratowników medycznych. Poszkodowany z ogólnymi obrażeniami został zabrany przez pogotowie do szpitala.

ms