Dachowanie, uderzenie w drzewo, wypadek dwóch pojazdów

fot.Michał Skroboszewski

Dziś (24 lutego) po godz. 8 doszło do trzech zdarzeń drogowych w okolicy Elbląga w wyniku śliskiej nawierzchni. W Jagodnie doszło do dachowania, w Milejewie samochód osobowy uderzył w drzewo, a w Kopinie doszło do wypadku dwóch samochodów.

Poranne przymrozki zaskoczyły dziś kilku kierowców podróżujących w okolicach Elbląga. Doszło aż do trzech zdarzeń drogowych. W Jagodnie na drodze nr 503 mężczyzna kierujący daewoo jadąc w kierunku Suchacza na łuku drogi wpadł w poślizg i auto dachowało w rowie. Na szczęście starszy mężczyzna nie odniósł obrażeń. Jak informują strażacy w Milejewie samochód osobowy uderzył w drzewo, również w tym przypadku kierowca nie potrzebował pomocy medyków. Natomiast w Kopinie (gm. Pasłęk) doszło do wypadku z udziałem dwóch samochodów osobowych, tutaj poszkodowane zostało 10-letnie dziecko.

ms