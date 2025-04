Dalej od prosektorium

Oddala się budowa prosektorium Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu. Studenci kierunków medycznych będą jednak mieli możliwość odbywania zajęć w Elblągu, w pomieszczeniach wynajętych od Szpitala Miejskiego w Elblągu.

- Jeżeli chodzi o prosektorium, jest przygotowany projekt na działce, którą mamy w użytkowaniu wieczystym. Ta działka graniczy z naszą nieruchomością, na której znajduje się Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej – podkreśla dr Maciej Bogusławski, prorektor ds. kształcenia i organizacji w AMiSNS.

Dodaje jednak, że ze względu na wielomilionowe koszty, w tej chwili nie ma możliwości budowy obiektu. AMiSNS nie ma zewnętrznego finansowania dla tego przedsięwzięcia.

- Nie tak dawno uzyskaliśmy zgodę Rady Miejskiej na to, by wynająć pomieszczenia od Szpitala Miejskiego – podkreśla jednak prorektor. Pomieszczenia budynku przy ul. Związku Jaszczurczego zostaną zaadaptowane na pomieszczenia prosektoryjne.

- „Wyraża się zgodę Szpitalowi Miejskiemu św. Jana Pawła II w Elblągu na wynajem pomieszczeń dla podmiotu: Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu, ul. Lotnicza 2 – pomieszczenia znajdujące się przy ul. Zw. Jaszczurczego 22 o łącznej powierzchni 175m² z przeznaczeniem na cele dydaktyczne i laboratoryjne dla studentów kierunków medycznych – okres obowiązywania umowy – 10 lat”.

Władze uczelni chcą, by to rozwiązanie funkcjonowało od 1 października tego roku. Nie jest to jednak docelowe rozwiązanie.

Na kierunku lekarskim jest w tej chwili w AMiSNS ok. 250 studentów. Maciej Bogusławski podkreśla, że uczelni dobrze układa się współpraca z lokalnym środowiskiem lekarskim.

- Nasza współpraca ze szpitalami, miejskim i wojewódzkim, wygląda bardzo dobrze, studenci odbywają tam praktyki, otwieramy oddziały kliniczne – podkreśla prorektor.

Wcześniej o budowę prosektorium pytaliśmy rektor AMiSNS, podczas podpisania dofinansowania dla uczelni na zakup specjalistycznego sprzętu dydaktycznego.