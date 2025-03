Nowy sprzęt dla medyków

Specjalistyczny sprzęt dydaktyczny, m.in. symulatory do nauki medycyny i zabiegów oraz modele anatomiczne i urządzenia diagnostyczne kupi Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu dla studentów kierunków lekarskiego, pielęgniarskiego i ratownictwa medycznego. Na ten cel otrzymała ponad 10 mln zł unijnego dofinansowania.

Wartość inwestycji to ponad 12,5 mln zł, z czego unijne dofinansowanie dla uczelni wynosi ponad 10 mln zł. Za tę kwotę AMiSNS zakupi sprzęt dydaktyczny do praktycznego kształcenia na kierunkach: lekarskim, pielęgniarskim i ratownictwa medycznego. Będą to między innymi: zaawansowane symulatory pacjentów, manekiny wysokiej i średniej wierności, trenażery do intubacji, defibrylatory szkoleniowe, sprzęt ratowniczy, symulatory zabiegów endoskopowych i laparoskopowych.

- Pozwoli to też zwiększyć liczbę studentów na tych kierunkach i prowadzić zajęcia w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, co z kolei podniesie kompetencje studentów - mówi dr Magdalena Dubiella-Polakowska, rektor Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu.

Obecnie na kierunku lekarskim (trzy roczniki) studiuje 250 osób. Koszt semestru to 25 tys. zł. Łącznie na kierunkach medycznych AMiSNS ma ok. 600 studentów. Przypomnijmy, że uczelnia ma w planach budowę Collegium Anatomicum, w którym ma być m.in. prosektorium. Ma ono być zlokalizowane na sąsiadującej z uczelnią działce, którą AMiSNS kupiła od miasta w 2022 roku. Na jakim etapie jest ta inwestycja?

- Studenci trzeciego roku kierunku lekarskiego rozpoczęli już zajęcia kliniczne. Jeśli chodzi o budowę prosektorium, to mamy już pozwolenie na budowę, projekt jest wykonany i myślę, że posiadanie własnej bazy jest perspektywą nieodległego czasu: jest to kwestia raczej miesięcy. Obecnie mamy podpisaną długoletnią umowę z Collegium Medicum w Bydgoszczy, gdzie realizowane są zajęcia. Budowa prosektorium to duży wydatek, projekty, które były dedykowane takim przedsięwzięciom opiewają na ok. 20 mln zł. Część środków już posiadamy – mówi dr Magdalena Dubiella-Polakowska.

Umowę o dofinansowaniu dla uczelni z ramienia Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego podpisał jego członek Robert Turlej.