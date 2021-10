Darmowo sprawdź stan świateł w aucie. Uchroń się przed wypadkiem lub mandatem

Akcja "Twoje światła – nasze bezpieczeństwo" przypomina o zagrożeniach związanych z nieprawidłowym ustawieniem świateł w samochodzie. Choć nie wszyscy zwracają na to uwagę, nieprawidłowe ustawienie świateł stwarza zagrożenie, ich zły stan może wiązać się z mandatem i odebraniem dowodu rejestracyjnego. W kampanii biorą udział stacje diagnostyczne, także w Elblągu i regionie.

- Założenie jest takie, żeby w cztery soboty, tj. 23 października, 6 i 20 listopada oraz 4 grudnia, kierowcy mogli bezpłatnie sprawdzić stan i ustawienie świateł w swoich pojazdach. Organizatorzy akcji chcą zwrócić uwagę użytkowników na stan oświetlenia w ich pojazdach, w szczególności teraz (...), kiedy szybciej zapada zmierzch i często występują niekorzystne zjawiska atmosferyczne. Niewątpliwie jakość oświetlenia pojazdów bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego – czytamy na stronie Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów, jednego z partnerów akcji. Ta została zainicjowana przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wspólnie z Instytutem Transportu Samochodowego.

Z możliwości bezpłatnego sprawdzenia stanu i ustawienia świateł można także skorzystać również na stacjach diagnostycznych w Elblągu i w regionie, pełny spis tych miejsc znajdziemy tutaj (materiał ze strony policja.pl).

Jak czytamy na stronie Komendy Miejskiej Policji w Elblągu, "w wybranych terminach policjanci ruchu drogowego przeprowadzą działania kontrolno-prewencyjne, podczas których zwrócą szczególną uwagę na światła pojazdu. Inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego również będą prowadzić kontrole w tym zakresie".

Policjanci w całym kraju będą przeprowadzać działania kontrolno-prewencyjne ze szczególnym zwróceniem uwagi na światła pojazdu. Fot. policja.pl

- Zwłaszcza teraz, kiedy szybciej zapada zmrok, jeśli światła w naszym aucie są źle ustawione, inni kierujący mogą to odczuć, a to może doprowadzić do zdarzenia drogowego, np. potrącenia pieszego idącego poboczem wąskiej drogi - podkreśla nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP w Elblągu. Podkreśla też, że elbląscy policjanci podejmować będą wzmożone działania w związku z dniami 1 i 2 listopada, które zawsze wiążą się ze zwiększonym ruchem drogowym.

- To dla nas zawsze czas intensywniejszych działań – przyznaje nadkom. Nowacki. Elbląscy policjanci apelują o rozważne uczestniczenie w ruchu. - Po pierwsze zwracajmy uwagę na osoby, które kierują ruchem i stosujmy się do ich poleceń. Pamiętajmy o tym, że parkingi przy cmentarzach mają określoną pojemność. Warto rozważyć skorzystanie z komunikacji miejskiej lub wybrać się na cmentarze taką porą, kiedy będzie łatwiej tam wjechać i zaparkować.