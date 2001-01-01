Dawno temu w Elblągu... upił się robotnik

- Wczoraj po południu zebrał się tłum ludzi za sprawą zamieszkałego przy ulicy Płk. Dąbka (dawniej Angerstraße) robotnika Herrmanna Wossmanna. Mężczyzna upił się i wybrał miejsce przy fontannie na Starym Rynku (niem. Alter Markt), aby przespać się i pozbyć w ten sposób upojenia alkoholowego. Kiedy policjant potrząsnął nim i próbował postawić na nogi, W. bardzo się zdenerwował, krzyczał na sierżanta i stawiał tak duży opór, że trzeba było wezwać drugiego policjanta - pisała prasa w 1902 roku. O czym jeszcze?

Koncert połączony z loterią w Domu Wypoczynkowym

Ojczyźniany Związek Kobiet organizuje 21 września w Domu Wypoczynkowym koncert przy życzliwym wsparciu koła śpiewaczego Liedertafel. Mówi się, że podczas koncertu odbędzie się loteria fantowa, podczas której będzie można wygrać wartościowe nagrody (AZ, środa, 03.09.1902 r.).

Ceniony pedagog świętuje 25 lat w zawodzie

Dziś 25-lecie w zawodzie nauczyciela przedmiotów zawodowych o kierunku handel świętuje elblążanin Otto Siede. Minęło 25 lat, odkąd pan Siede po raz pierwszy zaczął uczyć tajników księgowości w dawnej szkole doskonalenia zawodowego stowarzyszenia rzemieślników. A że ta wieloletnia, pełna poświęcenia praca została uwieńczona sukcesem, świadczy nie tylko renomowany Instytut Nauczania Handlu w swojej obecnej postaci i znaczeniu, ale także liczne telegramy z gratulacjami, które napłynęły dziś z różnych krajów, takich jak Rosja, Austria, Rumunia itp., z okazji uroczystości jubileuszowej jubilata. Sale wykładowe są oczywiście opustoszałe z okazji uroczystości i czekają, pięknie udekorowane przez uczniów i uczennice pana Siede, na wieczorne godziny, w których mają się rozpocząć, na razie tylko w gronie członków instytutu. Jutro pan Siede oczekuje wielu swoich przyjaciół biznesowych i znajomych, a o tym, jakie niespodzianki i wyróżnienia czekają jubilata, poinformujemy naszych czytelników w następnym numerze (AZ, czwartek, 04.09.1902 r.).

Włamanie do sklepu złotniczego przy Starym Rynku

W ostatnią noc u złotnika Augustina Riebe przy ulicy Stary Rynek 53 (niem. Alter Markt) doszło do poważnej kradzieży. Złodziej, który dostał się do sklepu z korytarza, ukradł z witryny 13 złotych zegarków damskich, 7 złotych zegarków męskich i kilka złotych łańcuszków do zegarków, a także rower z korytarza. Kradzież została bez wątpienia popełniona przez osobę dobrze znającą warunki panujące w tym domu i podejrzenia kierują się właśnie w tę stronę. Nie udało się jednak jeszcze zebrać wystarczających dowodów, aby aresztować złodzieja (AZ, czwartek, 04.09.1902 r.).

Pożar przy Bożego Ciała

Dzisiaj około północy straż pożarna została wezwana do domu przy ulicy Bożego Ciała 54 (niem. Leichnamstraße). Po przybyciu na miejsce większość konstrukcji dachu pokrytego dachówką jednopiętrowego budynku mieszkalnego oraz zawartość dwóch strychów i mieszkania na poddaszu była w ogniu. W tym ostatnim mieszkał 70-letni mężczyzna, który nie mogąc dostać się do schodów, przed przybyciem straży pożarnej wyskoczył przez okno i prawdopodobnie doznał obrażeń. Nie można z całą pewnością stwierdzić, jak doszło do pożaru, ale prawdopodobnie przyczyną było nieostrożne obchodzenie się z ogniem. Pożar ugaszono za pomocą sikawki gazowej i dwóch węży, zasilanych bezpośrednio z hydrantu (AZ, piątek, 05.09.1902 r.).

Na Nogacie zatonęła łódź

W nocy z poniedziałku na wtorek na rzece Nogat zatonęła łódź należąca do szypra Petera Ziemensa z Kępy Rybackiej (niem. Fischerskampe). Łódź, załadowana faszynami*, leżała na torze wodnym i wywróciła się podczas sztormu. Znajdujący się na pokładzie marynarz uratował się na małej łodzi (AZ, środa, 10.09.1902 r.).

*element budowlany składający się z pędów wikliny, gałęzi drzew liściastych, gałęzi drzew iglastych, ewentualnie z pęków chrustu - Wikipedia.

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.