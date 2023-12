 Deklaracja Programowa: Uczyńmy Elbląg Znowu Wielkim

Dwie ważne rocznice, które zaważyły na losach Elbląga upłyną w 2024 roku. Ustawa o samorządzie gminnym, wprowadzona 34 lata temu i reforma administracyjna, wprowadzająca 25 lat temu podział polski na 16 województw. Wtedy, w 1990 i 1999 roku, bez udziału elblążan zapadły decyzje, które przesądziły o trwałej degradacji miasta Elbląga. Decyzje te, zapadły za zgodą partii politycznych i polityków, obecnych w życiu publicznym Elbląga do dzisiaj.

W 1990 roku utworzoną gminę Miasto Elbląg nie zabezpieczono we własność źródła wytwarzania ciepła, jakim była Elektrociepłownia Elbląg (Gdańskie Elektrociepłownie stały się własnością miasta Gdańska). Rok 1999 to pozbawienie Elbląga statusu miasta wojewódzkiego, przy sprzeciwie elblążan i zgodzie lokalnych polityków, którzy nie dopilnowani, aby wzorem Torunia i Gorzowa Wielkopolskiego utrzymać status wojewódzki miasta Elbląga, poprzez utworzenie siedziby Urzędu Marszałkowskiego lub Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu. Te zaniedbania lokalnych polityków były działaniem na szkodę Elbląga, które trwale niszczą potencjał rozwoju miasta do dzisiaj. Rządzące Elblągiem od 25 lat partie polityczne są odpowiedzialne za trzy główne procesy niszczące miasto.

Po pierwsze wyludnienie – w 1999 roku Elbląg liczył 130 tys. mieszkańców, obecnie 106 tys., co oznacza ubytek 24 tys. mieszkańców. To bolesna strata intelektualna, ale też materialna, bo wyjechali ludzie młodzi, płatnicy podatku PIT – to ubytek w budżecie miasta około 35 milionów rocznie z tytułu tego podatku.

Po drugie – utrzymywanie od kilkudziesięciu lat, stałego bardzo wysokiego, niszczącego finanse miasta zadłużenia. Obsługa średnio trzystumilionowego zadłużenia, to koszt rzędu 20 mln złotych rocznie, a na przestrzeni kilkudziesięciu lat, to prawie roczny budżet miasta oddany bankom.

Po trzecie chybione, niefunkcjonalne inwestycje, (generujące przez lata straty, które budżet jest zobowiązany pokrywać z dochodów własnych) i niewydolne spółki komunalne, archaicznie prowadzone i zarządzane.

To efekt rządów partyjnych, będących kwintesencją pustych obietnic i rozdawaniu stanowisk według klucza koalicyjnych układów. Jesteśmy świadkami takich haniebnych Targów teraz i będziemy tego doświadczać również w przyszłym roku po wyborach samorządowych. Formuła partyjnych rządów w Elblągu jest wyczerpana i skompromitowana. Stajemy w przełomowym dla Naszego Miasta miejscu. To punkt krytyczny, za którym jest już przepaść bez powrotu – stracimy status miasta stutysięcznego za niecałe cztery lata. Dalej będzie tylko gorzej - jeszcze większa równia pochyła.

Ten patologiczny i niszczący Elbląg proces mogą przerwać tylko sami elblążanie. Możemy to zrobić razem Stając w Prawdzie wbrew kłamliwym obietnicom wyborczym. Ta prawda oznacza przerwanie spirali zadłużenia, naszą zgodę na wydawanie tyle pieniędzy ile do budżetu wpływa. Na wypełnianie zadań zapisanych w ustawie o samorządzie gminnym na poziomie stosownym do dochodów Elbląga. Mamy prawo i honorowy obowiązek realizacji programu ratowania Elbląga poprzez realizację 12 postulatów:

1. Przyjęcie programu oddłużania Elbląga i zmniejszenia kosztów obsługi zadłużenia do bezpiecznego poziomu. Wykluczamy kosztowną metodę rolowania długu. Wprowadzimy jako obowiązującą zasadę projektowania zrównoważonych budżetów na lata następne. Wskazanym kierunkiem prowadzenia finansów miasta będzie wypracowywanie nadwyżki budżetowej, pozwalającej bezpiecznie finansować rozwój Elbląga.

2. Konsolidacja polityki ciepłowniczej Miasta w kierunku dopuszczenia do sieci ciepłowniczej wielu konkurencyjnych źródeł wytwarzania energii cieplnej, w oparciu nowe technologie. Doprowadzimy do sądowego unieważnienia szkodliwej dla Odbiorców umowy na Energą Kogeneracja. Umowa zawiera klauzule niedozwolone, blokujące rozwój rozproszonych nowoczesnych źródeł ciepła.

3. Restrukturalizacja miejskich spółek komunalnych w kierunku wyeliminowania możliwości generowania corocznych strat obciążających budżet Miasta. Systemowa przebudowa zarządzania, nadzoru właścicielskiego i bieżącego kontrolingu finansowego, celem wyprzedzającej minimalizacji ryzyka w trakcie roku budżetowego.

4. Efektywna organizacja transportu publicznego. Główny strumień komunikacji miejskiej oparty o linie tramwajowe. Pozostałe ciągi komunikacyjne obsługiwane w partnerstwie z udostępnieniem miejskiej infrastruktury przystankowej.

5. Plan inwestycji celowych – krótko i długoterminowych. Wybór projektów i zadań w oparciu o zasadę samofinansowania i powiększenia dochodów Elbląga. Plan przyjmowany w oparciu o formułę szerokich konsultacji społecznych.

6. Udrożnienie komunikacyjne Miasta. Włączenie zjazdu i wjazdu z ulicy Skrzydlatej na drogę ekspresową S7 jako odciążenia ciągu komunikacyjnego przez most Unii Europejskiej. Powiększenie bazy parkingowej w ramach partycypacji mieszkańców. Celem jest również Obwodnica Północna w wymiarze obejmującym przyszły kierunek rozwoju Elbląga.

7. Oświata i wychowane planowane w ujęciu realnym z uwzględnieniem możliwości budżetu Miasta i Wieloletniej prognozy demograficznej. Rozwój dużego projektu szkolnictwa zawodowego w ujęciu regionalnym.

8. Podniesienie do właściwego poziomu Planowanie Urbanistyczne Miasta. Analiza i aktualizacja koncepcji planistycznych w ujęciu funkcjonalnym, obejmującym minimalizację konfliktów interesów użytkowników.

9. Powrót Miasta nad rzekę w standardzie koncepcji zabudowy starego miasta realizowanej w Gdańsku. Odejście od retrowersji i powrót do zabudowy odtworzeniowej w obrębie starego miasta.

10. Powołanie Konsorcjum Inwestycyjnego TERKAWKA – celem uzbrojenia i skomunikowania terenów przemysłowych Elbląga. Tylko tą drogą długofalowo przywrócimy miastu dużą wartość miastotwórczą.

11. Wdrożenie programu Nowej Polityki Mienia Komunalnego. Pozyskiwanie mieszkań komunalnych od deweloperów w zamian za tereny budowlane. Taka polityka pozwoli przyśpieszyć procesy rewitalizacji zasobów komunalnych. Przyśpieszy to również procesy wyburzeń budynków zdekapitalizowanych i odzyskiwania cennych gruntów w bardzo dobrych lokalizacjach.

12. Budowa przyjaznych, partnerskich relacji Urząd Miasta – Mieszkańcy, opartych na szacunku i zaufaniu. Odejście od autorytarnej formuły zarządzania podsycanej strachem, na rzecz rozpoznawania potencjału pracowników, wyzwalania ich kreatywności, dbania o członków zespołu aby efektywnie wykonywali swoje obowiązki. Dobre, życzliwe relacje między ludzkie, będą gwarancją wysokiej jakości pracy Urzędu Miejskiego i wszystkich instytucji Miastu podległych.

Od wielu lat jestem obecny w debacie publicznej naszego Miasta, podejmuję publicystycznie tematy ważne, dla żywotnych interesów Elbląga. Bardzo dużo elblążan podziela wyrażane przeze mnie poglądy i sposób widzenia spraw miasta, czego wyrazem są pozytywne, przychylne opinie. Nadszedł czas by przejść od debaty do czynów, do przyjęcia odpowiedzialności za przyszłość Elbląga.

Taką wspólną płaszczyzną działania jest tworzony komitet, którego formuła jest otwarta na mieszkańców - na Stu Mądrych Odważnych Sprawiedliwych Wrażliwych i Niezależnych Elblążan, komitet złożony z Grupy Stu Odnowicieli Miasta Elbląga, którzy wzorem założyciela miasta Hermana Balka, poprowadzą Elbląg do Współczesnej Świetności. Poprowadzą miasto odrzucając skostniały, koteryjny gorset partyjnych układów i koligacji.

Wielkim bogactwem Naszego Miasta są tysiące elblążan - wykształconych, pracowitych, pełniących odpowiedzialne funkcje w firmach, prowadzących własne projekty i działalności gospodarcze. Wasza wrażliwość, wrodzona skromność, wywołuje u wielu z Was wątpliwość – czy się nadajecie, czy podołacie wyzwaniom? Tak nadajecie się Państwo! Tak sprostacie Państwo wyzwaniom!

Jeśli nie podejmiemy tego wyzwania, to Nasze miejsca zajmą ci, którzy się nie nadają – partyjne listy wypełnią bez skrupułów bierni, mierni i wierni aktywiści. Dlatego tak ważna dla Elbląga jest Wasza obecność w tych przełomowych wyborach samorządowych – musimy być obecni Bo Elbląg tego od Nas wymaga. Będziemy stanowić o Elblągu, będziemy pracować pro publico bono, by Uczynić Elbląg Znowu Wielkim.

Każdy kto podziela te wartości, kto kocha Nasze Miasto jest zaproszony do grupy STU ELBLĄŻAN

