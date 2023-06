Disco Rolkowisko już we wtorek

Startujemy z Rolkowiskiem w Elblągu! We wtorek, 27 czerwca, Lodowisko Helena będzie pełne sympatyków swobodnej jazdy na rolkach i wrotkach. Zapraszamy na muzyczne otwarcie nowej sportowej atrakcji. Udział bezpłatny.

Rolkowisko to zwycięski projekt z Budżetu Obywatelskiego, którego inicjatorem jest UKS Wikingowie Elbląg. To odpowiedź na dużą potrzebę jazdy pod dachem, nie tylko w sezonie zimowym. Wielu użytkowników zagłosowało za tą inicjatywą, co wpłynęło na jej realizację.

Specjalna nawierzchnia polipropylenowa, układana jak puzzle, pokryła betonową warstwę lodowiska tam, gdzie w okresie zimowym jest lód. Daje to możliwość skorzystania z obiektu i tafli przez pozostałe miesiące w roku. Zabawa będzie trwać więc nie tylko zimą.

We wtorek, o godzinie 17:00, zapraszamy na Lodowisko Helena, gdzie każdy będzie mógł sprawdzić, jak przyjemnie jest kręcić kółka, po dedykowanej nawierzchni. Czekają na nas konkursy, muzyczna oprawa oraz pokazy jazdy od UKS Szóstka Elbląg. Bawimy się 1,5 godziny.

Rolkowisko będzie czynne od środy, 28 czerwca. Zapraszamy na nie od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00-18:30, a ostatnim 90 minutom jazdy będzie towarzyszyła muzyka. Rolkowisko będzie czynne przez cały ten czas, bez podziału na sesje, a korzystanie z niego jest bezpłatne. Prosimy o bezpieczne i uważne korzystanie z nawierzchni, a także zalecamy ochraniacze i kaski. We wrotki lub rolki należy wyposażyć się we własnym zakresie.

