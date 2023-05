Dla dofinansowania trzeba też doinwestowania

O udział Elbląga w konkursie grantowym Giełdy Miejskich Technologii pyta w piśmie do władz miasta radny Rafał Traks (PiS). Dlaczego miasto nie wzięło w nim udziału?

- Mając na uwadze potrzeby i priorytety Elbląga, zwracam się z zapytaniem, czy prezydent miasta Elbląg złożył wniosek o dofinansowanie do ogłoszonego konkursu grantowego przez Giełdę Miejskich Technologii (konkurs organizowany przez Polski Fundusz Rozwoju S.A.). Termin na złożenie wniosku minął 25 kwietnia br. (w ramach IV naboru) – pisze radny Traks. Wskazuje, że w ramach konkursu w formie mikrograntów samorządom są przekazywane dofinansowania na "usprawnienie funkcjonowania urzędu poprzez wdrożenie i testowanie wybranego produktu z zakresu administracji, bezpieczeństwa, jakości życia mieszkańców, zarządzanie projektami, transportu i elektromobilności, infrastruktury lub energii i środowiska". - W ramach konkursu można było uzyskać finansowanie na powyższe działania o wartości 50 tys. zł – uzupełnia radny. - Istotnym argumentem za złożeniem wniosku jest fakt, że w przedmiotowym konkursie nie był wymagany wkład własny, co tym bardziej powinno zachęcać do udziału – dodaje.

Na pismo Rafała Traksa odpowiedział prezydent Witold Wróblewski. Podkreśla on, że skorzystanie z grantu i tak wymagałoby znalezienie dodatkowych środków finansowych na korzystanie z nowych rozwiązań.

- Gmina Miasto Elbląg stara się pozyskiwać środki zewnętrzne ze wszystkich możliwych źródeł finansowania, również z mikrograntów. W ramach IV naboru konkursu organizowanego przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. nie został złożony wniosek o przyznanie grantu na wdrożenie i testowanie rozwiązania IT w Jednostkach Samorządu Terytorialnego w obszarach takich jak: administracja, energetyka czy zarządzanie infrastrukturą. W listopadzie 2022 r. była rozpatrywana możliwość pozyskania grantu na wdrożenie produktu IT pod kątem zasadności i opłacalności rzeczowo-finansowej. Warunki naboru jasno określają, że pozyskanie grantu w wysokości 50 tys. zł brutto może być przeznaczone na finansowanie licencji umożliwiającej korzystania IT wyłącznie w okresie testowania. Natomiast miasto musiałoby zabezpieczyć w budżecie dodatkowe środki finansowe na utrzymanie i dalsze funkcjonowanie rozwiązań IT dostępnych dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w ramach Giełdy Miejskich Technologii – wskazuje prezydent.

Witold Wróblewski w swojej odpowiedzi podkreśla, że Elbląg korzysta z różnego rodzaju bezpłatnych aplikacji, jak Aktywne Miasta, a z uwagi na trudną sytuację finansową "wydatkowanie publicznych środków na takie produkty wydaje się niezasadne".