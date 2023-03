Dlaczego nie gra Orkiestra Wojskowa?

Czy za udział Orkiestry Wojskowej w Elblągu na miejskich uroczystościach patriotycznych trzeba zapłacić? Wojskowi mówią, że nie pobierają opłat. Urzędnicy zwracają jednak uwagę, że od tego roku za koszty transportu Orkiestry Wojskowej płaci organizator wydarzenia.

14 lutego, miejskie uroczystości z okazji kolejnej rocznicy powołania Armii Krajowej przed pomnikiem przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych. Jeden z czytelników zwrócił naszą uwagę na brak orkiestry wojskowej w Elblągu. I zasugerował, żen od tego roku za udział Orkiestry Wojskowej w uroczystościach patriotycznych trzeba zapłacić.

Poszliśmy tym tropem... 17 lutego wysłaliśmy do Biura Prasowego Urzędu Miejskiego w Elblągu i Orkiestry Wojskowej maile z podobnymi pytaniami.

- Czy jest prawdą, że Orkiestra Wojskowa w Elblągu uzależniła swoją obecność na uroczystości z okazji rocznicy utworzenia Armii Krajowej (uroczystość odbyła się 14 lutego przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych) od zapłaty wynagrodzenia? Jeżeli tak, to proszę o informację, jakiej kwoty domagała się Orkiestra i z jakiego tytułu oraz na jakiej podstawie prawnej.

- Czy obecność Orkiestry Wojskowej na uroczystościach samorządowych i państwowych w Elblągu w 2023 r. (na których w latach ubiegłych Orkiestra była obecna) będzie uzależniona od wniesienia przez miasto opłaty? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości i z jakiego tytułu oraz na jakiej podstawie prawnej?

- Czy w roku 2022 miasto (lub ktoś inny, jeżeli tak, to kto?) musiało płacić Orkiestrze Wojskowej w Elblągu za obecność na uroczystościach samorządowych i państwowych. Jeżeli tak, to jaka była to kwota, z jakiego tytułu i na jakiej podstawie prawnej?

Jako pierwsza (21 lutego) odpowiedziała nam Orkiestra Wojskowa.

- W odpowiedzi na przesłanego do orkiestry w dniu 17 lutego 2023 roku maila informuję, iż Orkiestra Wojskowa w Elblągu nie pobiera i nigdy nie pobierała opłat za wykonywanie obowiązków służbowych. Na wszystkie uroczystości orkiestra jest kierowana przez Dowództwo Garnizonu Warszawa - napisał starszy chorąży sztabowy Jan Buczek, tamburmajor Orkiestry Wojskowej w Elblągu.

23 lutego doczekaliśmy się odpowiedzi z elbląskiego ratusza.

- Udział Orkiestry Wojskowej w uroczystości w dniu 14 lutego br. nie był uzależniony od zapłaty wynagrodzenia. Również w latach poprzednich organizator nie opłacał żadnego wynagrodzenia dla Orkiestry Wojskowej za jej udział w uroczystościach. Jednakże w 2023 roku nastąpiła zmiana w harmonogramie uroczystości państwowych, wojskowych, patriotycznych i patriotyczno-religijnych Garnizonu Elbląg w zakresie kosztów transportu orkiestry, które to od tego roku ponosi organizator, z wyjątkiem uroczystości w dniach 15 sierpnia i 11 listopada. W latach ubiegłych koszt ten leżał po stronie wojska - poinformował nas Łukasz Mierzejewski z biura prasowego ratusza.

Po otrzymaniu odpowiedzi postanowiliśmy zapytać o pieniądze jeszcze w Dowództwie Garnizonu Warszawa, które kieruje elbląską orkiestrę na uroczystości. - Orkiestra Wojskowa w Elblągu nie pobiera i nigdy nie pobierała opłat za wykonywanie obowiązków służbowych, do których należy m.in. oprawa muzyczna i ceremonialna uroczystości - napisał ppłk Artur Sak, rzecznik prasowy Dowództwa Garnizonu Warszawa.

1 marca, na miejskich uroczystościach z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, orkiestry też nie było.