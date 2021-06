"Dlaczego te dzieci mają mieć pierwszeństwo w przyjęciach do przedszkola?

fot. Anna Dembińska

- Gdy zapisujemy dzieci do przedszkola na okres wakacyjny, na deklaracji jest adnotacja: w pierwszej kolejności będziemy przyjmowali dzieci rodziców pracujących w służbach medycznych, mundurowych, oświacie oraz przedsiębiorstwach zaangażowanych w zwalczanie COVID. Co z rodzicami pracującymi w sklepach, hurtowniach czy mających własne działalności gospodarcze? - pytają w liście do redakcji rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 21 przy ul. Wiejskiej. Urząd Miejski w Elblągu zapewnia, że do przedszkoli będą przyjmowane wszystkie dzieci.

Jak podkreślają rodzice, bardzo zaniepokoiła ich deklaracja, którą musieli wypełnić, by ich dziecko mogło podczas wakacji uczęszczać do przedszkola przy ul. Wiejskiej 6. Zgodnie z nią pierwszeństwo w przyjęciach mają mieć dzieci, których rodzice pracują w zawodach zaangażowanych w walkę z COVID-19. - Limit urlopowy większość z nas wykorzystała już maksymalnie, w związku z zamknięciem przedszkoli z powodu COVID. Dlaczego nie mogą być przyjęte do przedszkola wszystkie dzieci, które w okresie wakacji potrzebują opieki? Dlaczego w wakacje 2020 przedszkole było otwarte do godz. 16, jeśli normalne godziny pracy trwają do godz. 16.30? Czy pracownicy mieli płacone mniej za te 30 minut? Czy to, że przedszkole będzie pracowało krócej zostało zgłoszone do organu nadrzędnego? My także pracujemy i mamy ograniczoną ilość dni urlopowych, które możemy wziąć w pracy. Czy musimy walczyć, aby w każdy "wolniejszy" dzień dziecko mogło normalnie przyjść do przedszkola? - pytają rodzice w liście przesłanym do redakcji. Skarga na dyrekcję Przedszkola nr 21 w Elblągu trafiła również do Kuratorium Oświaty w Olsztynie oraz Urzędu Miejskiego w Elblągu. - Ze zdziwieniem przyjęliśmy informację dotyczącą organizacji opieki w Przedszkolu nr 21. Tak jak w poprzednich latach przedszkola pełniąc wakacyjne dyżury przyjmują wszystkie dzieci, które potrzebują opieki w tym czasie - informuje Łukasz Mierzejewski z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Elblągu. Podkreśla również, że nie stosuje się tu przepisów, które obowiązywały wcześniej, dotyczących pierwszeństwa w opiece dla dzieci rodziców pełniących służbę w walce z COVID-19. - Po uzyskanej od państwa informacji wszystkim elbląskim przedszkolom prowadzonym przez Miasto przypomniano o konieczności stosowania obecnie obowiązujących przepisów, które zmieniają się z uwagi na sytuację epidemiczną. Jest nam przykro z powodu trudności, na jakie napotkali rodzice - dodaje Łukasz Mierzejewski.

daw