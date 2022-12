Do Elbląga dotarło Betlejemskie Światło Pokoju

Do naszego miasta dotarło Betlejemskie Światło Pokoju. Tradycyjnie już elbląscy harcerze przekazali ogień zapalony w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem prezydentowi Elbląga.

- To symbol miłości, zrozumienia ludzi i narodów. Bardzo serdecznie dziękuję naszym harcerzom za podtrzymanie tej pięknej tradycji przekazania Betlejemskiego Światła mieszkańcom naszego miasta - mówił prezydent Witold Wróblewski odbierając Światło.

W tym roku Betlejemskie Światło Pokoju przekazywane jest pod hasłem "Światło dla ciebie". To płomień dla każdego z nas. Przesłaniem jest dzielenie się nim i przekazywanie tego Światła kolejnym osobom. Dlatego serdecznie zapraszamy elblążan, którzy chcieliby odpalić je w swoich domach podczas Świąt. Po Betlejemskie Światło Pokoju można przyjść z własnym lampionem do

Ratusza Staromiejskiego, ul. Stary Rynek 25 - dziś do godz. 18 oraz jutro (24 grudnia) do godz. 13.