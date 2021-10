Do Wielkiego Testu trzeba podejść na luzie

Adam Maksymiuk wygrał Wielki Test Wiedzy o Elblągu dwukrotnie, a w tym roku będzie honorowym gościem naszej zabawy. Jakie ma rady dla uczestników, by osiągnęli jak najlepszy wynik?

- Skąd u Pana takie zamiłowanie do historii Elbląga? Jak to się wszystko zaczęło?

- Historią interesuję się od najmłodszych lat. Już w szkole podstawowej, przedmiot ten należał do moich ulubionych, co dla niektórych może okazać się trochę dziwne, ponieważ wiele osób uważa historię jako mało ciekawą dziedzinę. Dla mnie jednak jest ona ważna i pożyteczna, ponieważ dzięki niej można lepiej zrozumieć otaczający nas świat. Ponadto historia pozwala przenieść się oczyma wyobraźni do minionych wieków.

Co do początków zainteresowania się historią Elbląga, to momentem dla mnie przełomowym była emisja w lokalnej telewizji cyklu audycji programów o naszym mieście, prowadzonych przez księdza Andrzeja Kilanowskiego. Dopiero wtedy dowiedziałem się, że Elbląg ma zapisanych w swoich dziejach wiele pięknych kart historii, będących powodem do dumy dla wielu pokoleń elblążan. Z racji tego, że jestem osobą dociekliwą, zacząłem co raz bardziej zgłębiać swoją wiedzę na temat naszego miasta. Z czasem fascynacja Elblągiem stała się wielkim hobbym, którym trwa do dzisiaj.

- Z których źródeł Pan korzysta, wzbogacając swoją wiedzę?

- Najwięcej wiedzy przyswoiłem dzięki publikacjom na temat Elbląga, których w swoim życiu przeczytałem już sporo. Dużo czasu spędzam także w Internecie, który jest niewyczerpaną skarbnicą informacji i ciekawostek o naszym mieście. Za dobry przykład mogą tu posłużyć liczne artykuły zamieszczane na łamach portElu. Dla mnie osobiście cenne są również wspomnienia o danym miejscu czy wydarzeniu byłych i obecnych mieszkańców Elbląga na forach internetowych. Na bieżąco interesuje się też tym co dzieje się aktualnie w naszym mieście.

- Wygrał Pan Wielki Test Wiedzy o Elblągu dwa razy. Jakie miałby Pan rady dla uczestników, by jak najlepiej w nim wypadli?

- Uczestnictwo w Wielkim Teście Wiedzy o Elblągu potraktowałem przede wszystkim jako chęć sprawdzenia swojej wiedzy. Trzeba do niego podejść do niego na luzie i potraktować jako dobrą zabawę. Poprzez wzięcie udziału w Wielkim Teście i osiągnięcie w nim dobrego wyniku, można jeszcze bardziej uwierzyć we własne umiejętności.

- Jak Pan ocenia taką formę sprawdzenia wiedzy?

- Idea organizowania Wielkiego Testu jest bardzo dobrym sposobem na propagowanie wiedzy o Elblągu wśród mieszkańców naszego miasta, którzy dzięki temu wydarzeniu mogą zostać zachęceni do poszerzenia wiedzy o swojej małej ojczyźnie. Mam nadzieję, że wpisze się już on na stałe w kalendarz ważnych wydarzeń w mieście.

Przypominamy, że III Wielki Test Wiedzy odbędzie się w kinie Światowid 20 października o godz. 18. Zapisy przyjmujemy jeszcze do 19 października, wystarczy wysłać zgłoszenie mailem na adres wielkitest@portel.pl lub zadzwonić pod nr 55 235 39 76 (prosimy podać swoje imię i nazwisko i numer telefonu).

Jak nagradzamy za wiedzę?

- Nagrodą za I miejsce jest laptop – ufundowany przez prezydenta Elbląga,

- za II miejsce – tablet i słuchawki ufundowany przez marszałka województwa,

- za III miejsce – smartfon ufundowany przez Radę Miejską w Elblągu,

- za miejsca 4 -10 – nagrody ufundowane przez sponsorów

Pula nagród to 8 tys. złotych

