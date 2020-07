Dobry Start od 1 lipca

Departament Świadczeń Rodzinnych UM informuje o terminach składania wniosków na świadczenie "Dobry Start".

Wnioski na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2020/2021 o ustalenie prawa do:

- świadczenia dobry start (300+) - składamy od 1 lipca elektronicznie, od 1 sierpnia w wersji papierowej

- zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego – składamy od 1 lipca elektronicznie, od 1 sierpnia w wersji papierowej

- specjalnego zasiłku opiekuńczego/zasiłku dla opiekuna - składamy od 1 lipca elektronicznie, od 1 sierpnia w wersji papierowej

- świadczeń z funduszu alimentacyjnego - składamy od 1 lipca elektronicznie, od 1 sierpnia w wersji papierowej

Zmianie uległo kryterium dochodowe, na podstawie którego ustalane jest prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Na nowy okres świadczeniowy 2020/2021 wynosi 900,00 zł netto na osobę w rodzinie. Wprowadzono również zasadę „złotówka za złotówkę”. Kryteria dochodowe do pozostałych świadczeń pozostały bez zmian.

UWAGA!

Jeżeli obecnie pobierasz świadczenie wychowawcze 500+ PAMIETAJ!!! - Świadczenia zostały przyznane do 31.05-2021 r. Jeżeli nie zmieniła się Twoja sytuacja rodzinna, to nie musisz teraz składać wniosku.