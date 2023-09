Dodatkowe ekrany przy obwodnicy Elbląga będą, ale...

Obwodnicą Elbląga przejeżdża dziennie średnio ok. 20 tysięcy pojazdów. Mieszkańcy najbliżej położonych terenów przy trasie S7 apelują o postawienie ekranów akustycznych, które zmniejszyłyby hałas z drogi. Ostatnio przeprowadzone badania wskazują, że dodatkowe ekrany będą. Ale nie wszędzie tam, gdzie chcieliby mieszkańcy...

Na hałas z drogi S7 narzekają mieszkańcy najdalej położonych budynków przy ul. Malborskiej i Skrzydlatej. W ich sprawie u ministra infrastruktury i marszałka województwa interweniowała posłanka Monika Falej, u prezydent Elbląga – radny Marek Osik. W efekcie marszałek województwa, korzystając ze swoich uprawnień, zlecił olsztyńskiemu oddziałowi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która administruje trasą S7, przeprowadzenie tzw. przeglądu ekologicznego obwodnicy Elbląga – od Węzła Wschód do Węzła Południe wraz z rejonami ulic: Olkuską, Skrzydlatą, Malborską, a także Dębową, Klonową i Wierzbową. Objął nie tylko mierzenie poziomu hałasu, ale także natężenie ruchu pojazdu.

Olsztyński oddział GDDKiA przegląd już wykonał i w lipcu przekazał jego wyniki Urzędowi Marszałkowskiemu. Co z nich wynika?

- W opracowaniu nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych norm hałasu w rejonie ulic Malborskiej, Skrzydlatej i Olkuskiej. Stwierdzono natomiast przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w rejonie ulic Dębowej, Klonowej i Wierzbowej. W przeglądzie wskazano na potrzebę budowy dwóch dodatkowych ekranów akustycznych, o wysokości 4.5 m i łącznej długości 400 m, stanowiących obustronne przedłużenie ekranu istniejącego – informuje w odpowiedzi na nasze pytania Karol Głębocki, rzecznik prasowy olsztyńskiego oddziału GDDKiA. - 30 sierpnia 2023 r. zostało wszczęte przez marszałka województwa postępowanie, którego efektem będzie wydanie decyzji nakazującej budowę ekranów. Pytania o dalszy harmonogram prac prosimy kierować do Urzędu Marszałkowskiego – dodał.

Zapytaliśmy Urząd Marszałkowski, kiedy planuje wydanie decyzji w sprawie budowy ekranów i kiedy mogą one powstać. A także o to, czy urzędnicy marszałka będą jeszcze podejmować jakiekolwiek działania w sprawie uciążliwości odcinka trasy S7 dla mieszkańców ul. Skrzydlatej i Malborskiej. Czekamy na odpowiedzi.

Otrzymaliśmy za to od olsztyńskiego oddziału GDDKiA dane dotyczące pomiarów ruchu na obwodnicy Elbląga, która jest najbardziej obciążonym ruchem odcinkiem trasy S7 w naszym województwie. Dziennie pokonuje go średnio ok. 20 tys. pojazdów. Szczegółowe wyniki przedstawia poniższa tabela, pomiary wykonano od 22 maja od godz. 22 do 23 maja do godz. 22.

Dodajmy, że ruch samochodowy na trasie S7 w granicach województwa warmińsko-mazurskiego od 2015 roku, jak wskazują dane GDDKiA, wzrósł o 23 procent.