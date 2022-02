Dokarmianie z głową (Opowieści z lasu, odc. 309)

11 lutego obchodzony był „Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej”. Czy leśne zwierzęta w ogóle potrzebują takiej pomocy?

- Zachęcam, aby w ten dzień lepiej zadbać o karmnik dla ptaków, zamiast ruszać samodzielnie do paśnika w lesie. Nie zniechęcam Was do pomagania zwierzętom, ale warto zrobić to umiejętnie i pożytecznie – odpowiada na powyższe pytanie jeden z leśników na stronie Lasów Państwowych.

Warto, by karmniki były zabezpieczone przed nieproszonymi gośćmi, używać korzystnego dla zwierząt pokarmu...

- Klimat naszego kraju ogólnie nie jest groźny dla życia zwierząt, choć mówi się, że średnio w czasie zimy mamy 20-30 dni nazywanych dniami głodowymi. Wtedy zwierzęta leśne nie mają możliwości dostania się do pokarmu, lub mają dostęp do takiej jego ilości, że jest to poniżej połowy ich dziennego zapotrzebowania – wskazują leśnicy. Stąd utrzymywane przez leśników czy myśliwych paśniki czy lizawki słupowe. Dużą rolę w odżywianiu zwierząt i zapobieganiu chorobom odgrywa specjalna sól, bryły takiej soli są umieszczane u góry drewnianego słupka z ażurową skrzynką z listewek.

Trochę pokarmu, np. buraków, zostawia się dla zwierząt nim spadnie śnieg. Wysypuje się je razem z liśćmi, a celem jest zapewnienie karmy soczystej, która będzie przez zwierzęta pobierana stopniowo.

- Dobra karmą dla zwierząt jest młoda kora sosny. Widać to szczególnie zimą, gdy jelenie, daniele czy sarny spałują, czyli zgryzają i zdzierają młodą korę z pędów drzewek iglastych - podają leśnicy.

Dokarmianie zwierząt zimą nie jest konieczne cały czas, wpływ na te potrzeby ma sytuacja pogodowa. Jak pomóc, by nie zaszkodzić, najlepiej wiedzą fachowcy.

- Sztuczne dokarmianie to konieczność, ale lepiej niech zajmą się nim profesjonaliści - podają Lasy Państwowe. Jeśli chcemy w tym pomóc, warto skontaktować się z najbliższym nadleśnictwem.

- Zwierzyna przez większą cześć roku doskonale radzi sobie sama w lesie, nawet w czasie zimy - przyznaje Jan Piotrowski, elbląski leśnik. - Jednak w momencie, gdy długo utrzymuje się wysoka pokrywa śniegu i niska temperatura, a dodatkowo odbywa się to pod koniec zimy, wtedy zdobywanie pokarmu przez zwierzęta może się stać bardzo trudne... Aby wesprzeć zwierzynę często w takich trudnych okresach wycina się w lesie pojedyncze drzewa, umożliwiając zwierzętom dostęp do pąków czy młodych gałęzi i świeżej kory.