Dokument o lesie za 1,5 mln zł

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku ogłosiła przetarg na sporządzenie dokumentacji siedliskowej dla Nadleśnictwa Elbląg. Na to opracowanie wyda blisko 1,5 mln zł. - Opisanie warunków troficznych siedliska służy bieżącym działaniom hodowlanym, preferowaniu, właściwych gatunków podczas cięć hodowlanych jak i przygotowaniu zmiany pokoleniowej na właściwą z punktu widzenia zbiorowiska roślinnego. Pozwala prowadzić drzewostany w kierunku bioróżnorodności, zwiększa odporność drzewostanów na zmiany klimatyczne, zjawiska nagłe czy gradacje - wyjaśnia Jerzy Kreft, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku.

Już 27 kwietnia okaże się, kto opracuje dla Nadleśnictwa Elbląg tzw. dokumentację siedliskową. Kwota, którą przeznaczyła na to w przetargu Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku to 1,438 mln zł. Dokument jest opracowywany raz na 30 lat. Do jakich celów służy on Lasom Państwowym?

Przedmiotem przetargu jest: „sporządzenie pełnej dokumentacji siedliskowej oraz sporządzenie dla potrzeb hodowli lasu i planowania urządzeniowego propozycji potencjalnych składów gatunkowych drzewostanów pożądanych na poszczególnych siedliskach leśnych, z uwzględnieniem zarówno celów gospodarczych wynikających z możliwości produkcyjnych siedlisk leśnych, jak i wymogów ochrony przyrody” - czytamy m.in. w dokumentacji.

Jak wyjaśnia Jerzy Kreft, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, „chodzi o to żeby poznać potencjał troficzny danej powierzchni, co pozwala wyznaczać kierunki działań podczas dalszych prac odnowieniowych, pielęgnacyjnych oraz decyzji dotyczących przebudowy składu gatunkowego drzewostanów”. - Aktualnie, zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, prace takie wykonuje się raz na 30 lat. Pozwala to uchwycić procesy i zmiany zachodzące w pokrywie glebowej jak i szacie roślinnej. Dokumentajca służy opisaniu warunków troficznych, czyli żyznościowych siedliska. Służy bieżącym działaniom hodowlanym, czyli preferowaniu i popieraniu właściwych gatunków podczas cięć hodowlanych, jak i przygotowaniu zmiany pokoleniowej na właściwą z punktu widzenia zbiorowiska roślinnego. Pozwala też prowadzić drzewostany w kierunku bioróżnorodności, zwiększa odporność drzewostanów na zmiany klimatyczne, zjawiska nagłe czy gradacje – informujerz rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku.

Podkreśla też, że kwota nie jest duża (1,438 mln zł) jak na zakres prac, który trzeba wykonać, aby takie opracowanie powstało. - Są to prace przygotowawcze, czyli zebranie materiałów, publikacji, podkładów mapowych w tym archiwalnych, zaplanowanie stosownie do obiektu zagęszczenia podstawowych, wzorcowych i pomocniczych typologicznych powierzchni siedliskowych – wyjaśnia rzecznik.

Potem, jak podkreśla Jerzy Kreft, należy „rozpoznać i skartować siedliska oraz warianty uwilgotnienia, typy i podtypy gleb.

- W ramach takich prac trzeba wyróżnić stan siedlisk, w tym zniekształcenia, zmapować utwory geologiczne, poziom wód gruntowych oraz wykonać podstawowe, wzorcowe i pomocnicze typologiczne powierzchnie siedliskowe, pobrać z części powierzchni próbki glebowe z zakresów głębokości od 0 do 2 metrów, które następnie w akredytowanym laboratorium są przebadane pod kątem składu granulometrycznego oraz zawartości węgla organicznego, azotu ogólnego, pomiar obejmuje również pH, kwasowość hydrolityczną, pojemność sorpcyjną, stopień wysycenia kationami zasadowymi, gęstość objętościową i siedliskowy indeks glebowy – wylicza Jerzy Kreft.

W ramach prac wykonuje się również na powierzchniach typologicznych zdjęcia fitosocjologiczne, czyli opisujące wszystkie gatunki i opisem drzewostanu. - Finalnym produktem jest szczegółowy opis obszaru nadleśnictwa wraz z załącznikami - profile glebowe, dokumentacja fotograficzne, zestawieniami oraz mapami - dodaje rzecznik