"Dolinka to obecnie plac budowy, a nie miejsce rekreacji"

fot. Anna Dembińska

- Apelujemy do mieszkańców, aby z uwagi na bezpieczeństwo zdrowia i życia nie wchodzili do parku Dolinka. Z uwagi między innymi na bardzo dużą ilość ciężkiego sprzętu budowlanego nie jest to odpowiednie miejsce do opalania się, spacerów, zabaw z dziećmi czy czworonożnymi pupilami - informują władze miasta. Zobacz zdjęcia.

Trwa rewitalizacja Parku Dolinka. Prace budowlane przebiegają zgodnie z harmonogramem. Obecnie kontynuowane są roboty związane z przebudową amfiteatru, ścieżek i instalacji elektrycznych. Rozpoczęły się również prace i montaż urządzeń w obrębie strefy relaksu i strefy seniora 1. Wykonawcy inwestycji robią wszystko, aby zgodnie z umowami – jeszcze w tym roku elblążanie mogli cieszyć się z nowego miejsca wypoczynku i rekreacji. - Aktualnie jednak jest to teren budowy, dlatego apelujemy do mieszkańców, aby z uwagi na bezpieczeństwo zdrowia i życia nie wchodzili do parku. Z uwagi między innymi na bardzo dużą ilość ciężkiego sprzętu budowlanego nie jest to odpowiednie miejsce do opalania się, spacerów, zabaw z dziećmi, czy czworonożnymi pupilami - informują władze miasta w apelu przysłanym przez rzeczniczkę prezydenta. - W przypadku nieszczęśliwego wypadku ani inwestor, ani wykonawcy nie będą ponosili odpowiedzialności. Przypominamy jednocześnie, że za niestosowanie się do zakazów, mieszkańcom mogą grozić kary porządkowe, które egzekwowane będą przez służby miejskie. Teren budowy jest odpowiednio oznakowany. Niestety taśmy zagradzające oraz znaki są notorycznie niszczone. Raz jeszcze apelujemy więc o rozsądek, byśmy już za kilka miesięcy wspólnie mogli korzystać z uroków parku Dolinka i atrakcji, które są w nim przygotowywane.

informacja nadesłana przez Urząd Miejski