Dorzuć 1% do elbląskiej skarbonki

Wyobraź sobie skarbonkę, która jest stale zapełniana przez mieszkańców Elbląga, a pieniądze zostają w całości przekazane na ważne działania społeczne. Jakie? Na przykład remont łazienki niepełnosprawnego sąsiada, posiłki dla ubogich, budowę bezpiecznego placu zabaw na Twoim osiedlu albo zakup drzewek do posadzenia w pobliskim parku. Przekazując 1% podatku na Fundusz Grantowy Stowarzyszenia ESWIP staniesz się fundatorem ciekawej inicjatywy.

Właśnie na finansowanie takich działań społecznych Stowarzyszenie ESWIP stworzyło Fundusz Grantowy.

- Od dawna chodziło nam po głowie uruchomienie lokalnego źródła finansowania inicjatyw społecznych – mówi Arkadiusz Jachimowicz, prezes stowarzyszenia. - Takiego bliskiego, rozumiejącego potrzeby, nieskomplikowanego i… niewysychającego. Wiemy z doświadczenia, że czasami wystarczy nieduża kwota, aby grupa zaangażowanych mieszkańców – czy to skupionych w stowarzyszeniu, fundacji czy działających spontanicznie – zdecydowała np. oczyścić skwer upiększając ulicę i osiedle, pomalować pokój niepełnosprawnego sąsiada czy zorganizować festyn dla dzieci z sąsiedztwa. Ale do upiększenia skweru potrzeba sadzonek, a to kosztuje, trzeba kupić farbę, a to kosztuje, dzieciakom trzeba usmażyć kiełbaski… - dodaje Arkadiusz Jachimowicz.

Celem Funduszu jest aktywizacja społeczna elblążan, czyli finansowe wsparcie działań tych osób, które są wrażliwe na cierpienie i problemy innych, i które chcą pomagać innym. Mogą to być osoby skupione w stowarzyszeniu albo na przykład grupa sąsiadów. Jak to wygląda w praktyce?

Tak to działa

Pan Marek z Elbląga kilkadziesiąt lat cierpi na niedowład nóg. Jego mieszkanie nie było w najlepszym stanie, a niewielkie dochody nie pozwalały na remont. Głównym inicjatorem akcji był pan Norbert, który od lat – wspólnie z żoną – troszczył się o pana Marka. To oni, dzięki rodzinnej zbiórce, pomogli pomalować część mieszkania pana Marka, pomogli uniknąć eksmisji, postarali się o wsparcie instytucji publicznych przy naprawie kranu czy wymianie okna. Najpilniejszy jednak okazał się remont łazienki.

Żona pana Norberta. wpadła na pomysł, żeby z okazji nadchodzącej 60. rocznicy ślubu zorganizować zbiórkę pieniędzy na ten cel. Niestety kobieta nie doczekała się uroczystości… Pan Norbert pomysł żony potraktował jak testament do wypełnienia. W końcu udało się – po wycenie kosztów remontu złożono wniosek przy wsparciu Urzędu Miejskiego do elbląskiego PFRON, który przyznał część pieniędzy, a pan Marek uwierzył, że może się to udać. Otrzymanych pieniędzy było jednak wciąż za mało. Dzięki kolejnym zabiegom do pomocy przyłączyło się stowarzyszenie Forum Animatorów Społecznych, które wspiera inicjatywy lokalne i pomoc sąsiedzką. Zgłosiło inicjatywę remontu łazienki do Stowarzyszenia ESWIP z prośbą o wsparcie z funduszu grantowego.

Dzięki tej dotacji oraz dodatkowemu wsparciu Elbląskiego Centrum Integracji Społecznej, które przeprowadziło zbiórkę materiałów budowlanych, udało się wreszcie znaleźć wykonawców i doprowadzić inicjatywę do końca!

Aktualnie pan Marek cieszy się lepszymi warunkami w mieszkaniu, a dodatkowo może cały czas liczyć na wsparcie wielu organizacji społecznych, w tym na grupę „Oddam Obiad-Elbląg” - panią Martę i jej męża, którzy oprócz dostarczania posiłków, często pomagają w codziennych trudnościach.

Zostań darczyńcą

To jedno z ośmiu działań społecznych, które zrealizowaliśmy w 2019 roku wraz z zaprzyjaźnionymi organizacjami. O pozostałych możesz przeczytać w Pozarządowcu, naszym czasopiśmie, na stronie www.eswip.pl w zakładce „publikacje”.

Takich i podobnych działań może być jeszcze więcej! Wystarczy, że przekażesz 1% swojego podatku na numer KRS 0000001316 lub dowolną kwotę na konto Funduszu: 20 1600 1462 1025 2272 1000 0006. Możesz dokonać jednorazowej wpłaty, ale możesz też ustawić stały przelew o dowolnej kwocie, który będzie systematycznie zasilał skarbonkę. My wszystkie te pieniądze przekażemy z powrotem elblążanom!

Chcemy, aby Fundusz dawał możliwość wsparcia finansowego inicjatyw przez cały rok. Dołącz do nas i stań się fundatorem działań społecznych. Możemy wspólnie nieść pomoc potrzebującym. Tak, MY możemy.

Pamiętaj! Yes, Łiii Can.

---- artykuł sponsorowany -----