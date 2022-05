Drogie drogi do remontu

Kolejne "drogowe" interpelacje skierowali do prezydenta przedstawiciele Rady Miejskiej. Miejsca, w których miałby się przydać remont, wskazały tym razem radne Halina Sałata i Jolanta Janowska (PiS). Jednak, jak przypomina prezydent, na remonty potrzebne są fundusze...

Jolanta Janowska napisała w sprawie remontu ulic Gdyńskiej, Szucha, Szczecińskiej, Suwalskiej, Pomorskiej. Radna podkreśla, że w imieniu mieszkańców prosi o remont tych dróg od wielu lat.

- W odpowiedzi na ostatnią w tej sprawie interpelację otrzymałam wiadomość, iż ostatnio przygotowano stosowną dokumentację. Niestety w budżecie na 2022 rok nie zostały zabezpieczone odpowiednie środki na ten cel – podkreśla radna Janowska. Apeluje o remont "przynajmniej ulicy Gdyńskiej, gdyż jest ona obok Legionów jedną z alternatywnych dróg dojazdowych do ul. Piłsudskiego, szczególnie w godzinach natężonego ruchu".

Na pismo odpowiedział 24 maja Witold Wróblewski. Prezydent Elbląga podkreśla, że "wskazane ulice wraz z infrastrukturą drogową (m. in. kanalizacja deszczowa i oświetlenie uliczne) wymagają kompleksowej przebudowy poprzedzonej wykonaniem dokumentacji projektowej". Potrzeby w tym zakresie zgłaszał już Departament Zarząd Dróg.

- Niestety, nie było możliwości finansowych ujęcia tych zadań w budżecie – przyznaje prezydent. Postawiono na te zadania, "dla których pozyskano lub było możliwe pozyskanie środków zewnętrznych" oraz na kontynuowane i planowane wcześniej do realizacji inwestycje strategiczne. Jeśli są ulice wymagające kompleksowej przebudowy, a nie zostały ujęte w budżecie na 2022 rok, to będą mogły być wprowadzane do budżetu etapowo, "po zakończeniu wszystkich priorytetowych, aktualnie realizowanych zadań" i w przypadku możliwości uzyskania zewnętrznego finansowania...

- Jeżeli będzie to możliwe, przy pracach nad budżetem roku 2023 rozważę zabezpieczenie środków na opracowanie szczegółowej dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na wskazanych ulicach jako zadanie kilkuletnie – pisze Witold Wróblewski. - Niezależnie od działań inwestycyjnych, jak każdego roku w ramach bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta Elbląga zostaną przeprowadzone niezbędne roboty konserwacyjne i utrzymaniowe, mające na celu naprawę istniejących nawierzchni drogowych – dodaje.

Ul. Gdyńska. Fot. Mikołaj Sobczak

Następną "drogową" interpelację przygotowała radna Halina Sałata. Ta dotyczy ul. Morszyńskiej. Stanowi tej ulicy radna miała przyjrzeć się na prośbę mieszkańców.

- Od kilkunastu lat zapada się jezdnia i chodnik w rejonie budynków 90-92. Z tym problemem mieszkańcy borykają się od kilkunastu lat. Służby drogowe próbują rozwiązać powyższy problem, ale mimo wysiłków sytuacja podmywania pod chodnikiem i jezdnią ciągle się powtarza – pisze radna. Podkreśla, że w związku z tymi kwestiami w omawianym miejscu pojawił się w zeszłym roku słupek ostrzegawczy, sam problem pozostaje jednak bez rozwiązania.

- Ponadto cała ulica posiada liczne ubytki nawierzchni oraz wybrzuszone studzienki. Wszystko to sprawia, że uszkadzane są części stanowiące elementy podwozia samochodów oraz stwarza się zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a szczególnie w miejscu podmywania chodnika, jezdni – pisze radna.

W odpowiedzi z 24 maja prezydent Witold Wróblewski podkreśla, że wykonanie odnowy nawierzchni jezdni odcinka Morszyńskiej od Grottgera do Pabianickiej jest na liście potrzeb wskazanych przez Departament Zarząd Dróg. Szacowany koszt prac to 250 tys. zł... Ostateczna decyzja dotycząca tego remontu zostanie podjęta po "weryfikacji budżetu inwestycyjnego i wystąpieniu ewentualnych oszczędności". Wcześniej mają zostać zakończone i rozliczone "aktualne zadania inwestycyjne".

- Jednocześnie informuję, że stan techniczny przedmiotowej ulicy jest pod stałą obserwacją oraz nadzorem i do czasu realizacji jej kompleksowej odnowy, ulica będzie w miarę możliwości i potrzeb naprawiana w ramach środków bieżącego utrzymania dróg. W kwestii uszkodzonej jezdni i chodnika na wysokości budynku nr 90-92 informuję, że na podstawie informacji uzyskanej od Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu po przeprowadzonej wizji w terenie w dniu 17 maja 2022 r. stwierdzono, iż przyczyną zapadnięcia jest nieszczelność przyłącza kanalizacji deszczowej do budynku Nr 94 stanowiącego własność prywatną. Poleciłem odpowiednim służbom wystąpienie do właściciela przyłącza o skoordynowanie robót zmierzających do usunięcia awarii sieci, a po jej usunięciu wykonania naprawy nawierzchni jezdni i chodnika celem wyeliminowania zagrożenia dla ruchu – pisze prezydent Wróblewski.